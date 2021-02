Tonin in Počivalšek: »Vlada naj povabi EU, da preveri stanje medijske svobode v Sloveniji«

Ministra v obrambo predsedniku vlade

Skupaj o medijski (ne)svobodi: Počivalšek, Tonin, Janša

Predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je na Twitterju predsedniku vlade Janezu Janši predlagal, naj vlada v Slovenijo povabi misijo Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. Toninov predlog je na Twitterju podprl prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, Janša pa je oba tvita poobjavil.

Tonin je tvitnil, da bi podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova o stanju medijske svobode v Sloveniji največ izvedela, če bi k nam napotila "fact-finding mision", torej misijo za ugotavljanje dejstev.

"Štejejo samo dejstva, ostalo je politikanstvo," je še zapisal Tonin.

Toninovemu pozivu se je na Twitterju pridružil minister Počivalšek. "Če imajo v Bruslju samo (dez)informacije z ene strani, ne morejo imeti celovite slike stanja, zato bi bil obisk komisarke Jourove dobrodošel," je dejal.

Položaj medijev v Sloveniji je bil nazadnje predstavljen v spletnem mediju Politico. Avtorico članka je premier Janša na Twitterju obtožil, da laže. Na njegove obtožbe se je odzvala Evropska komisija. V odzivu so v Bruslju izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

Premier Janša je isti dan na Twitterju cinično zapisal, da "z velikim veseljem sprejmemo v Sloveniji kakršnokoli delegacijo katerekoli institucije, ki bi skušala dokazati, da so večinski mediji pod nadzorom slovenske vlade".