Zaradi laganja o volitvah visoka odškodninska tožba

Zaradi širjenja laži o lanskih predsedniških volitvah zahteva plačilo odškodnine v višini 1,3 milijarde dolarjev

© Mariusz Szczepanik / Flickr

Včeraj je podjetje Dominion, ki proizvaja volilne stroje, vložilo civilno odškodninsko tožbo proti znanemu ameriškemu prodajalcu vzglavnikov in podporniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Miku Lindellu. Zaradi širjenja laži o lanskih predsedniških volitvah od njega zahteva plačilo odškodnine v višini 1,3 milijarde dolarjev.

Lindell je vztrajal pri lažeh o priredbi volilnih strojev v korist demokrata Josepha Bidna tudi po večkratnem opozorilu podjetja Dominion, naj s tem preneha, saj ga sicer čaka tožba. Laži je širil po družbenih medijih in v številnih intervjujih, na Trumpovih zborovanjih in celo v dokumentarnem filmu, ki ga je sam posnel V filmu Absolutni dokaz za Trumpov poraz poleg vsega drugega krivi tudi samega hudiča, ki naj bi bil naklonjen socialistom.

Podjetje Dominion, ki je na lanskih predsedniških volitvah prispevalo stroje za štetje glasovnic v 24 ameriških zveznih državah, trdi, da ima zaradi Lindella gmotno škodo, ogrožena je tudi varnost zaposlenih.

Lindell je po volitvah obiskal Belo hišo, kjer je Trumpa med drugim celo prepričeval, naj izvede državni udar z vojsko.

Podjetje Dominion je zaradi obrekovanja pred tem že vložilo tožbo proti Trumpovemu odvetniku Rudyju Giulianiju in odvetnici Sidney Powell, od katerih prav tako zahteva 1,3 milijarde dolarjev odškodnine.

Lindell pravi, da je vesel tožbe, ker bo lahko dokazal, da so Trumpu res ukradli volitve. Zavrača obtožbe, da zavaja, ker želi povečati prodajo, saj da ima zaradi svojega aktivizma škodo. "Zapustilo me je 22 trgovin in finančno sem zelo prizadet," je dejal.

Kaj bo lahko dokazal, ni jasno, saj so ameriška sodišča po novembrskih volitvah zavrnila več kot 60 tožb Trumpovih odvetnikov in podpornikov, saj niso predložili nobenega dokaza o volilnih prevarah.

Včeraj je pritožbo na zavrnitev zahteve po razveljavitvi volitev v Pensilvaniji zavrglo vrhovno sodišče ZDA. Republikanci so zahtevali razveljavitev glasov po pošti, ki so prispeli do volišč po volitvah v skladu s podaljšanim rokom, ki ga je država sprejela pred volitvami zaradi zapletov s poštnimi zamudami.

Vrhovno sodišče je tako znova potrdilo, da se v volitve ne bo vpletalo, potem ko je zavrnilo posredovanje v podobnih tožbah glede Pensilvanije, Wisconsina, Michigana, Georgie in Arizone. Trumpovi podporniki so v vseh tožbah doživeli poraze in upali na posredovanje konservativne večine vrhovnega sodišča.

Trije najbolj konservativni sodniki Clarence Thomas, Samuel Alito in Neil Gorsuch so sicer menili, da bi bilo zadnjo pritožbo glede Pensilvanije vredno obravnavati, čeprav je šlo za premalo glasov, da bi se lahko spremenil izid volitev.