»Cepiva po prvem odmerku zmanjšajo možnost za okužbo«

Študiji sta pokazali, da pri cepljenih ljudeh, ki se okužijo, obstaja veliko manjša verjetnost, da bodo umrli ali da bodo morali v bolnišnico

Cepiva že po prvem odmerku zmanjšajo možnost za okužbo z novim koronavirusom in hospitalizacijo zaradi covida-19, sta pokazali dve študiji, izvedeni v Združenem kraljestvu. Avtorji študij in pristojne britanske oblasti so te ugotovitve označili za zelo spodbudne.

Analiza angleškega urada za javno zdravje je pokazala, da cepivo, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, po prvem odmerku tveganje za okužbo s koronavirusom zmanjša za 70 odstotkov. Po drugem odmerku pa je tveganje manjše za 85 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ugotovili so še, da pri cepljenih ljudeh, ki se okužijo, obstaja veliko manjša verjetnost, da bodo umrli ali da bodo morali v bolnišnico. Pri tistih, ki so prejeli odmerek cepiva Pfizer/BioNTech se je možnost za hospitalizacijo ali smrt zaradi covida-19 zmanjšala za več kot 75 odstotkov.

"To kaže, da cepiva delujejo. Zelo spodbudno je videti dokaze, da Pfizerjevo cepivo ponuja visoko stopnjo zaščite pred koronavirusom," je dejal britanski minister za zdravje Matt Hancock.

Študijo, ki so jo izvedli na Škotskem, pa je medtem pokazala da cepivi Pfizerja in BioNTecha ter AstraZenece in oxfordske univerze, po prvem odmerku zmanjšata tveganje za hospitalizacijo zaradi covida-19. Do četrtega tedna po cepljenju s prvim odmerkom Pfizerjevega cepiva se tveganje zmanjša za do 85 odstotkov. Pri AstraZenecinem cepivu pa to zmanjšanje znaša 94 odstotkov, ugotavlja študija pod vodstvom univerze v Edinburghu.

Ob upoštevanju podatkov za obe cepivi se je pri ljudeh, starih 80 let in več, tveganje za hospitalizacijo v četrtem tednu po cepljenju zmanjšalo za 81 odstotkov.

Uporabili so podatke o bolnikih, s čimer so sledili epidemiji, in poteku cepljenja med 8. decembrom in 15. februarjem. Podatki so vključevali celotno prebivalstvo Škotske, ki ima 5,4 milijona prebivalcev. V obravnavanem obdobju je cepivo prejelo 21 odstotkov prebivalcev. 650.000 ljudi na Škotskem je prejelo Pfizerjevo cepivo, 490.000 pa AstraZenecino.

To je prva študija, ki proučuje učinek cepljenja pri preprečevanju hudih oblik bolezni covid-19, zaradi katere je potrebna hospitalizacija, za celotno državo. Avtorji študije so pojasnili, da je te podatke mogoče uporabiti tudi za druge države, ki cepijo s tema dvema cepivoma.

"Ti rezultati so zelo spodbudni in nam dajejo dober razlog, da smo optimistični glede prihodnosti," je povedal vodja študije Aziz Sheikh. "Zdaj imamo dokaze na nacionalni ravni - po celotni državi - da cepljenje nudi zaščito pred hospitalizacijami zaradi covida-19," je poudaril. Pozval je k pospešitvi cepljenja s prvim odmerkom po svetu, da bi premagali to "grozno bolezen", navaja AFP.

Združeno kraljestvo je bila prva država, ki je decembra lani začela množično cepljenje proti covidu-19. Doslej je vsaj prvi odmerek cepiva prejelo več kot 17 milijonov ljudi, kar je tretjina odraslega prebivalstva.