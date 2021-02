Fotografija dečka na šolskih protestih je bila lažna

Fotografinja tiskovne agencije Reuters ni bila seznanjena s fotomontažo fotografije, ki je bila uporabljena v času januarskih protestov proti zaprtju šol

Na Trgu republike v Ljubljani je konec januarja proti zaprtju šol protestiralo več sto ljudi

© Janez Zalaznik

»Tako žalostno, a resnično,« je 5. februarja tvitnila uporabnica z imenom Jordana Carič. Pri tem je objavila fotografijo dečka, ki v rokah drži dva transparenta, na katerih piše: »V šolo! Staršem grem na živce« in »Ni važno, koga vse okužim, samo da sem v šoli!«.

Tvit uporabnice z domnevno lažnim profilom je bil objavljen pet dni po tem, ko so se v več slovenskih mestih zbrali protestniki proti zapiranju šol zaradi epidemije. Med drugim so ga delili predsednik vlade Janez Janša, vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec in kandidat za evropskega poslanca leta 2019 Davorin Kopše.

Z analizo fotografije smo ugotovili, da je prvotno fotografijo 27. septembra 2019 objavila agencija Reuters. Deček na njej je na protestih na Nizozemskem pozival k ukrepom za boj proti podnebnim spremembam.

Fotografinja Piroschka van de Wouw je za Razkrinkavanje.si potrdila, da je avtorica fotografije, ki jo je objavil Reuters in pojasnila, da z uporabo njene fotografije za fotomontažo, namenjeno objavi na twitterju, do elektronskega sporočila novinarja Oštra ni bila seznanjena.

Zakaj je objava fotografije sporna in v kakšnih okoliščinah je kaznivo dejanje, preberite v prispevku neprofitnega medija Oštro.si.