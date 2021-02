Minister za kulturo kot gost rasistične voditeljice

Umetniški prostaki, tako se po novem imenujejo tisti, ki nasprotujejo njegovi politiki, bodo kazensko preganjani

Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Politična aktivistka Norma Brščič iz ultradesničarske stranke Dom, ki jo vodi njen mož, v zadnjem času znana tudi po svojih rasističnih izpadih v oddaji Faktor na TV3 (PRO TV d.o.o.), izbira goste po svojem okusu, tokrat ministra za kulturo. Na svojem profilu je najavila temo novega pogovora: dr. Vasko Simoniti, v čigar družbi se je očitno dobro počutila in ji ta prav nič ne zameri opazk o temnopoltih in Afričanih, se je z njo pogovarjal o "nekulturnosti slovenskih kulturnikov" in tem, "kaj Slovenci dobimo za 238 milijonov evrov". Navedla je še tretjo, najbrž kar osrednjo točko in že kar agendo pogovora: "Zakaj je kultura postala leglo skrajnih levičarjev?"

Gost rasistične voditeljice

Ali smemo ministrov obisk šteti za posredni poklon pravovernim medijem in rasističnim idejam, bo morda pokazal čas; izbrani gost ne bi mogel biti bolj ideološko pravšnji v oddaji prav takšnega kova, ki jo omenjena voditeljica izmenično vodi z Aljušem Pertinačem. Tokrat je voditeljica oddajo začela v svojem slogu, s komentarjem na račun Billa Gatesa, ga označila za "enega izmed hinavcev" in "globalističnega totalitarca", ker prodira v naše krožnike. Po tistem, ko je pojamrala nad "krasnim novim svetom", ko si "ne boš mogel privoščiti niti naravnega zrezka", pa povsem nepovezano prešla od podnebnih sprememb k pogovoru z ministrom.

Čeprav sta se pred ali po pogovoru fotografirala na istem kavču, je bil njun nastop najbrž posnet na daljavo: vsaj takšen videz so dajali. Že začetek je razkril motiv vabila v obliki lavdacije obsežnejšega proračuna ministrstva za kulturo, zaradi katerega bi kulturni delavci morali nove oblasti biti le veseli. Pa nehvaležno niso. Oba sogovorca sta potem rade volje udrihala po domnevnih parazitih, prilepljenih na državne jasli, ki že leta prejema visoko dotacije in "so se izvežbali v birokratskih veščinah; gre za organizirano skupino, ki je praviloma levo usmerjena" in tej očitno bogatejši proračun nikakor ne bo namenjen.

Na prangerju: nekulturni kulturniki, pripeti na državne jasli

Grožnja, da jim bo Simoniti prej ali slej pristrigel peruti, je bila zato nenehno v zraku, na ministrstvu za kulturo pa so brez sramu in dovolj ponosno povzeli nekaj poudarkov iz njegovega srditega nastopa, usmerjena tudi proti Metelkovi 6, ki jo čaka deložacija. Poprejšnji izgovori o nevarni statiki stavbe niso več aktualni, čas skrivalnic je zamenjala čista ideologija:

Organizacije na Metelkovi 6 so se izurile v birokratskih veščinah, gre za zelo organizirano skupino ljudi, ki so pretežno levo usmerjeni in se nenehno borijo za javna sredstva. Posvetiti se bo potrebno tudi institucionalni kulturi.

Ovaduhi, ki špecajo v Evropo

Ministrov bes je bil nato rohneče usmerjen proti levičarstvu in njegovi kulturniški prisesanosti na korita, kjer bo potrebno razbijati monopole. Spregovoril je tudi o nedavni razpravi v Bruslju in napadih na domače in tuje novinarje. Menda se pri tem po nepotrebnem govori o "orbanizaciji", glavna težava postaja "to ovaduštvo", da omenjeni "zganjajo hudiča in pol v evropskem prostoru, ampak to bo kratke sape."

Minister in voditeljica razkrivata kriminalno združbo v Rogu, ki krade kolesa, gospodinjske aparate in prešteva kilograme heroina

Nato je po piarovsko poskušal pojasniti, da vse navedeno "nima takih odmevov, je pa treba biti pazljiv" – torej verjetno čuječe paziti, da Janševemu režimu ne bo škodovala mednarodna medijska informacija o avtoritarnem režimu, ki melje kulturo pred sabo, kar so potem objavili tudi na ministrstvu kot poseben poudarek:

Klientelistični nazadnjaški stranki, ki se imenuje levica je ostalo le še ovajanje v tujini, kar je postalo te dni praksa. Gre za provincialno lažnivo ovajanje na zahodu, čeprav s strani ljudi, ki se radi klanjajo vzhodu. #faktor

Simoniti nad prinašalce belih miz in rdeče barve

V znak odločnega boja proti ovaduštvu je minister še enkrat razkril veliko vnemo pri pisanju vseh vrst demantijev v svojem hramu na Maistrovi. V tem duhu na ministrstvu vselej odgovorijo vsem, je pojasnil, medijem in na primer kustosom, ko je šlo za menjave direktorjev galerij, po njegovem prepričanju tudi nadvse učinkovito, saj vsem jemljejo sapo: "Vsi so utihnili. Vsi."

V sorodni maniri ni ostal neopažen njegov trud prepričevanja v majhnost in nepomembnost odmevnosti tovrstnih menda levičarskih insinuacij. Na koncu se je v manipulativnem slogu, ki sem ga že podrobno orisal, dotaknil še domnevne osebne grožnje z razlito rdečo barvo po belih mizah, s čimer so nastale "krvave mize":

Storilca, ki je pred @mk_gov_si pripeljal krvave mize so identificirali. Gre za hud napad name in na moje sodelavce. Podobne grožnje sem doživljal tudi pred svojo hišo. Gre za slabiče – za prostaštvo, ki se skriva za umetnostjo. #faktor

Umetniški prostaki, tako se po novem imenuje kulturniška kritika tistih, ki nasprotujejo njegovi politiki, bodo torej kazensko preganjani. Na podoben način, kot to počne Aleš Hojs s protestniki in po čemer takoj prepoznamo vse avtoritarne režime, ki se vehementno bojujejo proti kritičnim posameznikom in "izrojeni umetnosti". Žal še en nastop, ki je minil brez omembe vrednih kritičnih opazk opozicijske politike, kulturnikov in medijev, čeprav so bili na tapeti.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**