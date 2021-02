Ima Alenka Jeraj lažni profil za obračunavanje z nasprotniki?

Se poslanka SDS na Twitterju skriva pod profilom Kopriva?

Poslanka SDS Alenka Jeraj pred parlamentom ... s telefonom v roki

© Borut Krajnc

Včeraj je na Twitterju prišlo do zanimive situacije, ki je prikazala, da ima Alenka Jeraj tudi lažni profil Kopriva60918021, ki je namenjen retvitanju strankarskih agend in vsebin. Zakaj mora imeti poslanka SDS fake profil? Koliko takšnih profilov imajo ostali poslanci? In še eno vprašanje se mi zastavlja: koliko takšnih fake profilov imajo ostali člani SDS, da ustvarjajo vtis, da jih je veliko? V bistvu imam vse bolj občutek, da je Twitter postal povsem fake odkar ga je pred leti okupirala desnica in ga izkoristila za "svoj boj".

Včeraj zvečer je bilo zanimivo videti kako se je Alenka Jeraj zapletla z dvema profiloma. Očitno jih niso naučili kako se tem rečem streže in ko je Kopriva pisala tvit o tem kako je smučala na Rogli in kako je vse skupaj z distanco in maskami v prvem tvitu (1/2), ga je Alenka Jeraj dopolnila s hvaljenjem organiziranosti na smučanju, ampak skrbijo pa jo ljudje brez mask (2/2).

Če se kdo sprašuje – ja, gre za tipično napako ljudi, ki imajo več računov in preklapljajo med njimi. In tudi tokrat se je zgodilo isto. S to razliko, da Alenka Jeraj ni mogla dovolj hitro izbrisati tvita, ki dokaže, da je Kopriva njen fake profil, ki je namenjen boju proti vsem, ki niso za stranko in trenutno vlado. Očitno ima Alenka dovolj časa, da upravlja dva računa in da se z obema bojuje proti vsem, ki niso za SDS.

Profil Kopriva je bil na Twitterju ustvarjen januarja letos

© Twitter

Še nekaj je zanimivo pri vsem tem. Do sedaj sem bil prepričan, da ima stranka klet, ampak očitno sem živel v zmoti. Očitno so kletni troli v bistvu poslanci??! Zaključek lahko naredi vsak zase.

Sicer pa čestitke Alenki Jeraj, ker je na dan privlekla še eno skrivnost SDS in njihove organiziranosti. To je njihovo kibervojskovanje. Vsak ima par računov, ki se med seboj retvitajo, da se vidi, koliko jih je.

Kopriva odgovarja uredniku Mladine

© Twitter

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu Had**