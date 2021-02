Poklukar postal novi minister za zdravje

Janšev novi minister za zdravje: Janez Poklukar

© www.kclj.si

Državni zbor (DZ) je s 50 glasovi za in 31 proti podprl imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje. 42-letni zdravnik, sicer nekdanji občinski svetnik SDS, ki je že prisegel pred DZ, je s tem postal 18. minister za zdravje doslej in tretji, ki vodi ta resor, v tej vladi. Z delom na ministrstvu dosedanji generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana začenja v sredo.

V nagovoru po imenovanju in zaprisegi je novi minister za zdravje ponovil, da bi bil danes raje v ambulanti, a verjame, da lahko na mestu ministra naredi več za zdravje ljudi. "Verjamem, da je pred nami ključen trenutek za spremembe v zdravstvu. Skupaj in poenoteni v skupnem cilju lahko dosežemo tisto, kar v zdravstvu že dolgo čakamo. Naši pacienti, zaposleni in vsi Slovenci si to zaslužimo," je povedal. Vse v DZ je povabil h konstruktivnemu dialogu in sodelovanju.

Med prednostne naloge na ministrskem mestu Poklukar sicer uvršča spopad z epidemijo in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Poklukar je prejšnji teden v predstavitvi svoje vizije zdravstva pred parlamentarnim odborom poudaril, da je cilj univerzalno, široko dostopno javno zdravstvo. Izpostavil je potrebo po krepitvi primarne zdravstvene ravni, zlasti dela zdravstvenih domov, ter jasni ločitvi dela v javnem in zasebnem zdravstvu.

Za zdravstvo je po njegovih besedah treba nameniti več denarja, vire financiranja pa razpršiti. Zavzema se za jasno opredelitev košarice pravic iz osnovnega zavarovanja ter za preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja. Po njegovem mnenju je ključno urediti dolgotrajno oskrbo.

Poklukar na položaj zdravstvenega ministra ne stopa v začetku mandata, pač pa dobro leto pred rednimi parlamentarnimi volitvami, zato vsi njegovi načrti najbrž niso uresničljivi v tako kratkem času. A glede tega je prejšnji teden za STA dejal: "Nikoli ne reci nikoli. Delali bomo v tej luči, vemo, da na nekatere reformne zakone čakamo že leta, celo desetletja. To je cilj. Za katerega bo največja pripravljenost, pa bomo ocenili v naslednjih dneh in potem šli korak za korakom."

Na ministrstvu bosta očitno vsaj zaenkrat na svojem položaju ostali trenutni državni sekretarki - mandat državnih sekretarjev je namreč vezan na ministra - Alenka Forte in Marija Magajne. Prejšnji teden je po zaslišanju v DZ za STA Poklukar pojasnil, da se bo po prihodu na ministrstvo sestal z zaposlenimi in jim dal možnost, da se izkažejo na svojih položajih.

Premier Janez Janša je novega ministra iskal po odstopu Tomaža Gantarja, ki je sledil izstopu DeSUS iz koalicije. V vmesnem času je ministrstvo vodil Janša sam.

Poklukar je do zdaj kot direktor vodil jeseniško bolnišnico, ki jo je uspešno finančno saniral, od avgusta 2019 pa še UKC Ljubljana. Z njegovim imenovanjem za zdravstvenega ministra tako največja bolnišnica v državi ostaja brez generalnega direktorja, začasno naj bi v. d. direktorja postal Jože Golobič, dosedanji predsednik sveta UKC. Svet UKC bo o tem odločal v sredo.