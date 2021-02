»Skrbi me, zakaj traja toliko časa, da se pojasnijo stvari«

Evropska komisarka poziva šefa Frontexa, naj agencijo spravi v red

Ylva Johansson

© Anders Henrikson /Wikimedia Commons

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je kritična zaradi počasnosti evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex pri pojasnjevanju očitkov glede delovanja agencije. Prepričana je, da je odgovornost direktorja Frontexa Fabriceja Leggerija, da spravi agencijo v red, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Malo me skrbi, zakaj traja toliko časa, da se pojasnijo stvari," je povedala komisarka za dpa glede očitkov, da Frontex na meji nezakonito zavrača migrante.

Prepričana je, da se agencija spopada s številnimi pomanjkljivostmi na področju zaposlovanja novih sodelavcev, notranjega komuniciranja in morebitnega kršenja temeljnih pravic. "Zaskrbljena sem glede teh pomanjkljivosti in sedaj je zelo pomembno, da se to uredi," je dejala.

"In to je odgovornost izvršnega direktorja. Mora pokazati, da ima svojo hišo pod nadzorom," je poudarila.

Opozorila je, da je bilo že dlje časa znano, da se bo Frontex povečal in šef je imel po njeni oceni na voljo dovolj časa za pripravo. Tako je izrazila dvom, ali je Leggeri pravi mož za to vlogo.

Frontex se že mesece sooča s kritikami, ker naj bi po poročanju medijev grška obalna straža večkrat nezakonito pregnala ladje z migranti nazaj v smeri Turčije. Agenti Frotnexa naj bi bili v bližini, a dejanja niso preprečili. Očitke preiskujejo na več ravneh, ravno včeraj je v Evropskem parlamentu začela delovati delovna skupina za preiskavo delovanja Frontexa.

