Zloraba in hierarhija v visokošolskem športu

George Clooney bo produciral serijo o spolnem škandalu v Ohiu

Smokehouse Pictures, produkcijska hiša v lasti Georgea Clooneyja, bo s še dvema producentoma pristopila k ustvarjanju dokumentarne serije, v kateri bo predstavljen spolni škandal na Državni univerzi v Ohiu. Tam delujoči, danes pokojni športni zdravnik Richard Strauss, je med letoma 1979 in 1997 spolno zlorabil ali nadlegoval najmanj 117 fantov.

Serija bo temeljila na prispevku, ki ga je oktobra lani v reviji Sports Illustrated objavil Jon Wertheim. Ta je zapisal, da gre v primeru Straussa za najdlje trajajoči škandal spolnega nadlegovanja v zgodovini ameriškega visokega šolstva. "Gre za zgodbo o moči, zlorabi, onemogočanju in hierarhiji v visokošolskem športu," je dodal Wertheim, ki bo po poročanju The Hollywood Reporter tudi izvršni producent serije.

Ob Smokehouse Pictures, ki je sicer v lasti Clooneyja in Granta Heslova, bosta serijo producirala še Sports Illustrated Studios in 101 Studios. Clooney in Heslov sta navdušena, da bosta zgodbo predstavila širši javnosti.

Pred dvema letoma objavljeno poročilo zasebnega pravnega podjetja, ki ga je najela Državna univerza Ohio v Columbusu, je namreč pokazalo, da je Strauss med zdravniškimi pregledi otipaval in neprimerno strmel v gole fante. Študent je denimo prišel na pregled grla, vendar se je zdravnik osredotočil na genitalije, grla pa ni niti pogledal.

Po poročilu naj bi za Straussovo početje vedeli številni uradniki univerze, med drugim trenerji športnih ekip, vendar niso ukrepali. Strauss je zdravil študente iz najmanj 16 različnih športnih ekip. Sicer je zdravnik leta 2005 storil samomor v starosti 67 let, a se je pred tem upokojil z vsemi častmi in pokojnino.

