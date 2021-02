VIDEO: ZDA ponižno prosijo za podporo

"Članstvo bi moralo odražati visoke standarde pri zagovarjanju človekovih pravic, zato med članicami ne bi smelo biti najhujših kršiteljic," je prepričan ameriški državni sekretar Antony Blinken glede sedeža v Svetu za človekove pravice

ZDA si prizadevajo za izvolitev v Svet ZN za človekove pravice, potem ko so se pod prejšnjim predsednikom Donaldom Trumpom leta 2018 iz njega umaknile. Kot je v video nagovoru na rednem zasedanju sveta danes napovedal ameriški državni sekretar Antony Blinken, se bodo ZDA na volitvah konec leta potegovale za sedež v tem telesu ZN v letih 2022-2024.

Obenem je dodal, da "ponižno prosijo" vse države članice Združenih narodov za podporo pri kandidaturi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "ZDA postavljajo demokracijo in človekove pravice v središče svoje zunanje politike, saj so ključne za mir in stabilnost," je Blinken še zatrdil v nagovoru na zasedanju, ki zaradi pandemije covida-19 poteka na daljavo.

ZDA so sicer že pred dobrima dvema tednoma sporočile, da bodo znova sodelovale v 47-članskem svetu ZN, sprva s statusom opazovalke. Kot je takrat sporočil Blinken, je namreč novi ameriški predsednik Joe Biden State Departmentu naročil, naj "začne takoj in tesno ponovno sodelovati" s tem telesom ZN.

Državo je iz sveta ZN junija 2018 umaknil tedanji predsednik Trump, pri čemer je svetu očital "pristranskost" do Izraela in "hinavščino", ker omogoča sodelovanje državam kršiteljicam človekovih pravic.

Takrat so bile ZDA članica sveta, vendar pa članstva zdaj ne morejo avtomatično znova pridobiti. Počakati morajo do prihodnjih volitev, ki bodo konec tega leta. Izvoljene države bodo nato svoja mesta zasedle prihodnje leto.

Tudi po mnenju nove ameriške administracije Svet ZN za človekove pravice sicer ima določene pomanjkljivosti in potrebuje reformo, je danes spomnil Blinken. Med drugim je svet pozval k ponovnemu razmisleku o tem, kako deluje, in mu očital "nesorazmerno osredotočanje na Izrael".

Ponovil je tudi kritiko na račun članstva, saj so v svetu med drugim Kitajska, Rusija in Venezuela, pa tudi Kuba, Eritreja, Kamerun in Filipini. Kot je dejal, bi moralo članstvo odražati "visoke standarde pri zagovarjanju človekovih pravic", zato med članicami ne bi smelo biti najhujših kršiteljic.

A kot je dodal, to ZDA ne odvrača od želje po ponovnem vstopu v to telo ZN, saj "si moramo skupaj prizadevati za izboljšanje delovanja in članstva sveta, tako da bo lahko ta naredil še več za krepitev pravic ljudi po vsem svetu".

