FDA: »Ameriško cepivo visoko učinkovito proti hudim oblikam covida-19«

Obsežne klinične preizkuse, v katerih je skupaj sodelovalo skoraj 44.000 ljudi, so izvedli v ZDA, Južni Afriki in Braziliji

Cepivo ameriškega podjetje Johnson & Johnson je visoko učinkovito proti hudim oblikam covida-19, je včeraj sporočil ameriški urad za hrano in zdravila (FDA). Učinkovito je tudi proti južnoafriški in brazilski različici novega koronavirusa, ki veljata za bolj nalezljivi. Strokovnjaki FDA bodo prošnjo za odobritev obravnavali v petek.

Obsežne klinične preizkuse, v katerih je skupaj sodelovalo skoraj 44.000 ljudi, so izvedli v ZDA, Južni Afriki in Braziliji. V ZDA se je cepivo izkazalo za 85,9-odstotno učinkovito pri preprečevanju hude oblike covida-19. V študiji v Južni Afriki je bila pri preprečevanju hude oblike učinkovitost 81,7-odstotna, v Braziliji pa 87,6 odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čeprav je v splošnem učinkovitost v Južni Afriki, kjer je v času študije prevladovala različica B.1.3.5, nižja, je učinkovitost pri hudih oziroma kritičnih oblikah podobno visoka v ZDA, Južni Afriki in Braziliji," so pojasnili na FDA.

Podjetje je sicer že konec januarja sporočilo, da je zaščita pred zmernimi do hudimi oblikami 66-odstotna. V ZDA je bila 72-odstotna, v Braziliji 66-odstotna, v Južni Afriki pa 57-odstotna.

Prošnjo za izredno odobritev tega cepiva bo jutri obravnaval posebni odbor zunanjih strokovnjakov, ki bo dal priporočilo, FDA pa bo potem sprejela odločitev. V ZDA so doslej odobrili že cepivi ameriške Moderne ter ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha.

Vlogo za promet s svojim cepivom je podjetje Johnson & Johnson že vložilo tudi v Evropski uniji. Cepivo, s katerim se je treba cepiti samo z enim odmerkom, temelji na adenovirusu v kombinaciji z delom novega koronavirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v človeške celice, ki proizvedejo proteine S. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa. To cepivo ima velike obete tudi zaradi lažjega shranjevanja in transporta kot nekatera druga.