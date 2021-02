Janković postal častni meščan Sarajeva

V sporočilu za javnost so izpostavili gradnjo džamije v Ljubljani in to, da v Ljubljani ena od ulic tudi nosi ime Sarajevska

Zoran Janković

© Borut Krajnc

Ljubljanski župan Zoran Janković je postal častni meščan Sarajeva. Naziv so mu na predlog tamkajšnjega župana Abdulaha Skake danes podelili sarajevski svetniki. Janković je v zahvali izpostavil, da ima mesto zelo rad in upa, da ima tudi mesto njega. Izpostavil je povezanost Ljubljane in Sarajeva, ki sta leta 2002 podpisala sporazum o sodelovanju.

"Jankovićev doprinos razvijanju in krepitvi prijateljstva med Ljubljano in Sarajevom je izjemen," so zapisali na spletni strani mesta Sarajevo.

Kot so našteli, mesti sodelujeta na področju kulture, turizma, športa, gospodarstva, infrastrukturnih projektov. Prav tako so navedli sodelovanje med univerzama.

V sporočilu za javnost so izpostavili tudi gradnjo džamije v Ljubljani, spomnili pa tudi na to, da v Ljubljani od nedavnega ena od ulic tudi nosi ime Sarajevska.

Objavili so še pogovor z ljubljanskim županom, v katerem se je ta zahvalil za naziv častnega meščana in poudaril, da mesto smatra za svojega.