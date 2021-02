»Gradu ne moremo zapustiti in ga tudi ne bomo«

Muzej norosti razočaran nad neodzivnostjo ministra

Minister Jamez Cigler Kralj

V Muzeju norosti, ki mu je v začetku februarja upravljavec odredil izselitev iz gradu Cmurek, so razočarani nad neodzivnostjo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Očitajo mu, da se v 30 dneh, v katerih se morajo izseliti, ni sprejel na sestanek, niti ni upošteval njihovih argumentov.

Kot so zapisali v zavodu Muzej norosti, minister ni upošteval nobenega od njihovih argumentov, s katerimi so utemeljevali neupravičenost preklica soglasja za uporabo gradu Cmurek na Tratah. Iz zadnjega dopisa, ki ga je Muzeju norosti poslal državni sekretar na ministrstvu Cveto Uršič, pa je po njihovih besedah razvidno, da se je minister "pogovarjal samo z eno stranjo in to z močnejšo, ki ji - po vseh dejanjih sodeč - ni mar za uničenje lokalne iniciative, delovnih mest v deprivilegirani regiji in ohranitev programa, ki ima edini vizijo za ta spomenik".

Zato jim, kot so poudarili, ostane le, da ministru znova pišejo. "Gradu Cmurek ne moremo zapustiti in ga tudi ne bomo, saj smo v njem razvili dejavnosti, o izvajanju dejavnosti smo vas skozi vsa leta uporabe gradu tudi obveščali," so zapisali. Ob tem so spomnili, da imajo status delovanja v javnem interesu, prav zaradi oživljanja gradu Cmurek. "Če bo potrebno, bomo svoje pravice primorani zaščititi na sodišču," so opozorili.

Ministra znova pozivajo, "da se v duhu dobrega gospodarjenja z državnim premoženjem" sestane z njimi. Ministra prosijo, da jim pomaga poiskati rešitev, da se Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec razbremeni upravljanja in da Muzej norosti in njegov center za dezinstitucionalizacijo lahko nemoteno izvajata in razvijata svoje dejavnosti. Obenem ga tudi pozivajo, da na ministrstvo za kulturo poda vlogo za interventna sredstva, s katerimi bo mogoče čim prej izvesti nujna sanacijsko-vzdrževalna dela, ki so posledica nezadostnega vzdrževanja nepremičnine s strani upravitelja.

Muzeju norosti, ki je od leta 2014 deloval v prostorih na gradu Cmurek, je SVZ Hrastovec odredil izselitev v 30 dneh. Kot razlog so navedli pomanjkljivo varnost in samovoljno poseganje v objekt. V muzeju odločitev razumejo kot zlorabo okoliščin za uničenje lokalne iniciative. Grad Cmurek je v lasti države in upravljanju SVZ Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena.