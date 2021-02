»Kar slišimo iz Slovenije, je žalostno in skrb zbujajoče«

Finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen je dejala, da od bodočega predsedstva pričakuje, da bo ohranilo svobodo medijev in da vsakršno spodkopavanje tega ogroža kredibilnost unije kot celote

Neprimeren odnos Janeza Janše do novinark in novinarjev odmeva po Evropi

Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan je na seji odbora DZ za zunanjo politiko dejal, da tvitanje predsednika vlade Janeza Janše, v katerih komentira poročanje tujih medijev v Sloveniji, ne škodi ugledu države. Dovžanu je vprašanje o Janševih tvitih zastavila poslanka Lidija Divjak Mirnik (LMŠ). Po njenem mnenju početje predsednika vlade škodi ugledu Slovenije, pri čemer je izpostavila njegovo nedavno komentiranje članka v bruseljskem spletnem mediju Politico o stanju v slovenskih medijih.

"To se mu dogaja le nekaj mesecev pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU, kar je zaskrbljujoče, ker imamo občutek, da želi vplivati na medije in pokazati, da ne spoštuje svobode izražanja novinarjev, ter komentira mnenja, s katerimi se ne strinja," je dejala. Poslanko je zanimalo, ali je to usmeritev vlade, da bo komentirala vse članke, ki ne bodo v skladu z mnenjem predsednika vlade.

Janša je avtorico članka v Politicu z naslovom Znotraj slovenske vojne proti medijem, v katerem je ocenila, da slovenski premier z napadi na novinarje ustvarja ozračje strahu, obtožil laganja.

Janšev tvit je naletel na številne negativne odzive doma in v tujini. Avtorici članka Lili Bayer in Politicu so v bran stopili številni tuji dopisniki v Bruslju, Evropska komisija in druge ugledne mednarodne institucije.

Odzvala se je tudi finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen. "Kar slišimo iz Slovenije, je žalostno in skrb zbujajoče," je izjavila za Politico. "Od bodočega predsedstva pričakujemo, da bo ohranilo naše skupne vrednote, vključno s svobodo medijev. Vsakršno spodkopavanje tega ogroža kredibilnost unije kot celote," je dodala.