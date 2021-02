»Rešitev za Slovenijo je, da se tako vlado čim prej odstavi«

Vodji LMŠ Marjan Šarec in Levice Luka Mesec, ki se nista udeležila srečanja predsednikov parlamentarnih strank pri predsedniku republike Borutu Pahorju, sta bila v izjavah za medije kritična do SDS. Mesec vidi pozive SDS k sodelovanju kot metanje peska v oči, Šarec pa pravi, da je bil sestanek namenjen "pokrivanju" SDS.

Šarec je v izjavi za medije pred DZ ocenil, da je vlada "zavozila reševanje epidemije" covida-19, dodatno pa je spomnil na njeno komuniciranje in odnos do opozicije in medijev. "Če vsak dan napadaš, zavračaš normalen dialog, se prepiraš z domačimi in tujimi mediji, ko nisi sprejel nobenega dopolnila pri protikoronskih zakonih, ko nisi odgovoril na nobene predloge opozicije, potem pa od nje pričakuješ sodelovanje, to pač ni normalna politika," je navedel. Prepričan je, da vlada oziroma SDS s pozivom k sodelovanju iščeta pokritje za svoje početje. "Pri tem ne moremo sodelovati," je dejal.

Po sestanku je pogovor na Brdu pri Kranju označil kot "popolnoma stran vržen čas", sploh glede na aktualno dogajanje v državi. To je ponazoril z naslovi treh medijskih člankov, ki govorijo o tem, da je Islamska skupnost v Sloveniji kritična do Janševega deljenja tvita o koranu, da je STA znova ostala brez financiranja in da je evropski komisar za pravosodje Didier Reynders Slovenijo pozval, naj vendarle že potrdi slovenska člana evropskega javnega tožilstva. "Predsednik republike v izjavi tega ni omenjal. Se bo odzval? Bomo videli," je zapisal na Twitterju.

Koordinator Levice Luka Mesec pa je v izjavi navedel, da ko gledajo, kaj "namerava vlada z demografskim skladom, s sesutjem sistema plač v javnem sektorju in z zatrtjem političnih svoboščin", pri čemer je omenil odnos do taksistov, ocenjujejo, da gre za "spodkopavanje osnovnih svoboščin". "In mi s tako vlado ne moremo in ne mislimo sodelovati. Rešitev za Slovenijo je, da se tako vlado čim prej odstavi in pripeljemo vlado, ki bo nazaj vzpostavila nek minimum, ki nam ga zagotavlja ustava, da se bo dalo v tej družbi delati in dihati in se normalno pogovarjati brez groženj, laži in manipulacij, kar si SDS privošči vsak dan, na čelu s predsednikom vlade," je navedel Mesec.

Po njegovih besedah je prvak SDS in premier Janez Janša mesece "vodil vojno z vsemi, ki se z njim ne strinjajo", zdaj pa meče pesek v oči državljanom, s tem ko ponuja roko sodelovanja, ker ve, da je zanj prepozno. "On je spodkopal temelje dialoga v tej družbi," je bil oster Mesec. Ob tem je dodal, da je načrtna politična tehnika SDS manipuliranje, kar da se je pokazalo z lažnim profilom poslanke Alenke Jeraj na Twitterju. Ta je namreč te dni objavila zapis v dveh delih, en del je objavila kot Alenka Jeraj, drugega pa v profilu Kopriva.

"To je eden od razlogov, zakaj nas ni bilo na Brdu. Ni problem Alenka Jeraj na Twitterju, problem je, da imamo Koprivo v parlamentu. Rešitev je, da poslanci, ki to počnejo, odstopijo, z njo na čelu," je dejal Mesec, saj je ocenil, da je takšno ravnanje nedostojno poslancev.

Predsedniki sedmih parlamentarnih strank so se srečali s predsednikom republike Borutom Pahorjem na Brdu pri Kranju. Med drugim so se dogovorili, da bosta politična in strokovna javnost na posvetu v prvi polovici marca iskali skupna temeljna stališča glede izhodne strategije, ki zadeva epidemijo covida-19 in uspešno prestrukturiranje najbolj aktualnih potreb v javnem zdravstvenem sistemu. Iz kabineta predsednika vlade pa so parlamentarnim strankam in poslancema narodnosti poslali predlog sporazuma o sodelovanju.