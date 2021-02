Srhljivo sprenevedanje, da ni pravne osnove za plačilo opravljene javne službe

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je ob Ukomovi zavrnitvi plačila dejal, da zakon jasno določa, da se sredstva za STA zagotovijo iz proračuna

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom)

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je ob zavrnitvi zahtevka za plačilo opravljene javne službe v januarju poudaril, da sedmi protikoronski zakon jasno določa, da se za javno službo za letos zagotovijo sredstva iz proračuna. Po njegovem mnenju je direktor Ukoma Uroš Urbanija dal vedeti, da začenja novo ofenzivo napadov na osrednjo tiskovno agencijo.

V vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da so zavrnili plačilo za opravljanje javne službe STA v januarju letos. Po njihovih navedbah je Ukom to moral storiti, ker za plačilo nima nobene pravne osnove. Pogodba za opravljanje javne službe STA za letos namreč med Ukomom in STA ni bila podpisana, so zapisali.

"Naravnost srhljivo je pretvarjanje in sprenevedanje, da ni pravne osnove za plačilo opravljene javne službe," pa je poudaril direktor STA. Sedmi protikoronski zakon namreč jasno določa, da se agenciji ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo o opravljanju javne službe, za opravljanje te službe za letos zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom iz proračuna države.

Po njegovih besedah je STA v skladu z omenjenim zakonskim določilom iz sedmega protikoronskega zakona po napotkih ministrstva za finance mesečni zahtevek za januar poslala Ukomu. Znesek, ki ga navaja, predstavlja eno dvanajstino letnega nadomestila v letošnjem poslovnem načrtu, ki ga je sprejel nadzorni svet STA in je bil poslan na vlado. Pri tem na STA ne zahajajo v to, ali je Ukom predstavnik ustanovitelja ali ne. "Za takšno pooblastilo mora poskrbeti vlada," je poudaril Veselinovič. Na agenciji vnovič poudarjajo, da so vse zahtevane listine vedno na voljo tako vladi kot vsem nadzornim organom.

"Skupni imenovalec vsega napisanega je torej finančno izžemanje tiskovne agencije, netenje notranjih nemirov in obračunavanje z njenimi sodelavci v javnosti. Tega pa odgovorni lastnik ne počne."



Bojan Veselinovič,

direktor STA

Po Veselinovičevih besedah Urbanijo z ene strani ob sklicevanju na anonimna elektronska sporočila skrbi raven plač, ki na STA res niso visoke, z druge strani pa vnovič ne namerava plačati opravljenega dela agencijskih novinarjev. "In za povrh ponavlja netočen podatek o plači direktorja, ki je bil že javno demantiran," je dodal.

Poln izpuščenih dejstev in neresnic je po Veselinovičevih besedah tudi Ukomov povzetek dogovarjanja o tržni pogodbi, po kateri STA vsako leto zagotavlja storitve za potrebe vladne administracije. Tako je bilo vseh minulih 29 let od nastanka države Slovenije in hkrati agencije. "Potvorb za zdaj ne bomo komentirali javno, saj gre za naš poslovni odnos z naročnikom," je zapisal. A po njegovih besedah je dejstvo, da je direktor Ukoma z zavlačevanjem in namernim zavajanjem razdrl dolgoletno partnersko sodelovanje, za katerega si je STA nenehno prizadevala. Prav zato že drugi mesec zapored omogoča uporabnikom v vladni administraciji dostop do njenih storitev, čeprav pogodba za letos še ni bila podpisana, saj še vedno računa na dogovor.

"Skupni imenovalec vsega napisanega je torej finančno izžemanje tiskovne agencije, netenje notranjih nemirov in obračunavanje z njenimi sodelavci v javnosti. Tega pa odgovorni lastnik ne počne," je sklenil Veselinovič.