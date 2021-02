Prvi na svetu Googlu in Facebooku z zakonom naložili plačilo novic

Poteza Avstralije za zgled tudi drugim državam

Avstralija je kot prva država na svetu danes sprejela zakon o digitalnih medijih, ki tehnološkim velikanom, kot sta ameriški Google in Facebook, nalaga plačilo lokalnim medijem, ko distribuirajo njihove novice na svojem družbenem omrežju, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji.

Zakon so sprejeli, potem ko je avstralska vlada omilila določilo, ki sta mu velikana močno nasprotovala. Dopolnjeni zakon je po senatu danes potrdil še spodnji dom avstralskega parlamenta, poroča britanski BBC.

Avstralska vlada je v skladu s torkovim dogovorom z velikanoma v zakon vnesla spremembo, s katero podjetji ne bosta kaznovani z visokimi kaznimi, dokler ne dosežeta dogovorov z lokalnimi medijskimi organizacijami oziroma izdajatelji o plačevanju novic. Za sklenitev teh dogovorov sta dobili dva meseca časa. Če strani ne bosta mogli skleniti dogovora, bo neodvisna arbitraža odločila o ceni novic.

Tako Facebook kot Google sta sicer zatrdila, da bosta v medijske vsebine po svetu v prihodnjih treh letih vložila milijardo ameriških dolarjev.

Canberra je v enem od najbolj agresivnih korakov katerekoli vlade za zajezitev moči ameriških digitalnih velikanov sprva v zakonu določila, da bosta podjetji Facebook in Google lokalnim medijem plačevala za vsebine ali pa bi ju doletele milijonske globe. Facebook je zaradi tega avstralskim uporabnikom minuli teden onemogočil ogled in delitev novic na svojem družbenem omrežju ter dostop do avstralskih novic svojim uporabnikom v tujini. Po torkovem dogovoru je dostop znova sprostil.

Sprejeti zakon pomeni, da bosta Google in Facebook več deset milijonov dolarjev namenila lokalnim medijem. Lahko pa bi postal tudi model za reševanje sporov tehnoloških velikanov z regulatorji drugod po svetu. Zanimanje za avstralski zakon so že izrazili poslanci v Kanadi, Veliki Britaniji in Evropski uniji.

Avstralska vlada je poudarila, da bo zakon zagotovil avstralskim medijem pravično plačilo za njihove vsebine, kar bo pomagalo k ohranitvi vsebin v javnem interesu.

Google je že dosegel večmilijonske dogovore z več avstralskimi mediji, tudi z dvema največjima, News Corp Ruperta Murdocha in Nine Entertainment, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Facebook naj bi kmalu sklenil svoj prvi dogovor, nato pa bodo sledili drugi.

V zadnjem desetletju je Avstralija izgubila več tisoč delovnih mest v novinarstvu, prenehala pa je delovati vrsta medijev, medtem ko se je denar za oglaševanje prelil v digitalne platforme.

Zakon po ocenah poznavalcev pomeni otvoritev boja med tehnološkimi velikani in regulatorji po svetu, ki so spremljali razvoj teh podjetij od startupov do digitalnih konglomeratov ob peščici predpisov.

Spor v Avstraliji se je začel s preiskavo organa za pravice potrošnikov o prevladi oglaševanja Googla in Facebooka na spletu, kamor je odtekal denar iz tradicionalnih medijskih organizacij. Od vsakih sto dolarjev avstralski oglaševalcev gre danes za oglaševanje na Googlu 49 dolarjev, za Facebook pa 24, kažejo uradni podatki.

