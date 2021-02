Kako se oblast vmešava v medije?

Dejan Pušenjak, nekdanji novinar in urednik Večera in Dela, je v knjižnem prvencu, ki je izšel pri založbi Pivec, med drugim opisal dogodke iz leta 2006, ko je oblast Janeza Janše za urednika Dela nastavila svojega človeka, Petra Jančiča. Objavljamo odlomek.

Dejan Pušenjak s svojo knjigo Retrovizor

© Marko Pigac

V ponedeljek, 3. aprila 2006, pride odgovorni urednik Jančič prvič k Delovi sobotni prilogi, na prvi sestanek z redakcijo. Tadeja Zupan Arsov zrihta kavo in rogljičke, vsi novinarji čakamo lepo postrojeni, Ervin nas vljudno predstavlja, Jančič sedi in nervozno kadi (takrat se je še kadilo v nekaterih pisarnah, na t. i. svobodnih ozemljih) ter komaj čaka, da prevzame besedo. V prvem stavku začne jecljajoče mešati, no, ene zamenjave so že bile, to ste videli, druge spremembe še bodo, z Dejanom sem nameraval po tem sestanku sesti in se zmeniti, da bi šel v Maribor, v dopisništvo, pokrivat lokalne volitve … Prilepi me na stol. O čem ta tip govori? Ervin skoči pokonci. Čakaj malo – kot odgovorni urednik si prvič prišel na obisk v to redakcijo in na prvem sestanku si nam prišel povedat, da nam boš razšraufal redakcijo, vpraša.