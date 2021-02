»Urbanija želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA«

Tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS) opozarja na sporne poteze direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom)

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom)

© UKOM / Gov.si

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) opozarjajo, da je odločitev vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki je zavrnil plačilo januarskega zahtevka Slovenske tiskovne agencije (STA) za opravljeno javno službo, le še en manever direktorja Ukoma Uroša Urbanije, ki želi s finančnimi pritiski destabilizirati STA.

Medtem ko na Ukomu navajajo, da je pogoj za izplačilo računa za opravljeno javno službo STA nova pogodba, pa v DNS opozarjajo, da to ne drži, saj sedmi protikoronski zakon izrecno določa, da ima STA v letu 2021 zagotovljeno financiranje na podlagi sprejetega poslovnega načrta STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo. Pravna podlaga za izplačilo je neposredno sedmi protikoronski zakon, izplačnik pa je ustanovitelj, Republika Slovenija, ki ga zastopa vlada.

Iz Ukoma so v sredo sporočili, da so zavrnil plačilo za opravljanje javne službe STA za januar. Zapisali so, da za to nimajo pravne podlage, ker pogodba za opravljanje javne službe STA med Ukomom in STA letos ni bila podpisana. Zapisali so tudi, da so konec januarja izpolnili vse obveznosti do STA za lansko leto.

Ukom je sicer že lani zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. Za to se je Ukom lani odločil po tistem, ko od STA ni dobil vseh zahtevanih podatkov in dokumentacije. Na STA so mu jo namreč odrekli, saj so ocenili, da je z nekaterimi posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa lahko po zakonu o gospodarskih družbah dostopa le vlada kot edina družbenica.

Po tistem, ko je sedmi protikoronski zakon naložil plačilo zapadlih obveznosti in določil financiranje STA iz državnega proračuna v primeru, da pogodba med STA in Ukomom ne bo sklenjena, pa se je Ukom obrnil na Evropsko komisijo po mnenje, ali je takšno financiranje STA skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči.

Evropski komisarki za konkurenco ter za vrednote in preglednost sta na to sporočili, da so slovenske oblasti same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči STA brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let. Vlada je nato 14. januarja na podlagi sporočila evropske komisarke Margrethe Vestager začasno odobrila izplačilo STA v okviru določb sedmega protikoronskega zakona.