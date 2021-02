Reševanje ministra P.

Ko vladajoči za obrambo svoje politične kariere brezsramno prikrajajo lastne protikoronske ukrepe

Zdravko Počivalšek s prleškim sendvičem in vodo Zdravc

»Je Milan Krek že pojasnil, da se pravne osebe ne morejo okužiti, zato je logično, da so bile gostilne ves čas odprte za podjetja?« Tako je novinar Primož Cirman na twitterju strnil nadaljevanko, ki so jo na temo (ne) obratovanja gostinskih lokalov prejšnji teden uprizarjali odgovorni. Ponujena razlaga bi bila, če bi bila izrečena na kateri od uradnih novinarskih konferenc, povsem enako prepričljiva kot vse uradne razlage, bila pa bi manj žaljiva do javnosti, zlasti do gostincev.