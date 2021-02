Janša prosi Evropo za uvedbo nadzora, toda ...

... obisk priporoča med 18.00 in 22.30 uro zvečer

Redko se zgodi, da kakšna država prosi Evropsko komisijo, da uvede nadzor v njej. To bi pričakovali od obupane politične opozicije v avtoritarnih režimih, ki išče zunanjega rešitelja. Toda Slovenija je spet posebnost v svetovnem merilu, nadzor nad samim sabo predlaga kar predsednik vlade.

Naslov na strani Žurnala24 je v tem smislu že dovolj pomenljiv. Toda zakaj bi osumljeni podrejanja države in medijev, policije in organov nadzora, orbanizacije in nižanja standardov vladavine prava močno hitel z nekakšno samoovadbo? Jasno, da zgolj zato, da bi utišal vse močnejše dvome v mednarodni javnosti, proti katerim se bo težko boril v hitro približajočem se obdobju slovenskega predsedovanja. Ker pač računa, da bo lahko nevtraliziral vse pomisleke s svojo skrbno pripravljeno psihopolitično propagandno vojno, izurjen v vseh možnih manipulacijah, ki mu s pomočjo njegovih glasil in na drugi strani anemičnih medijev doma gladko uspevajo.

Prav zato se je odločil za frontalni protinapad, kot sem za obramboslovca spodobi. Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je v pismu poskušal predstaviti, da se mu že od leta 2004 dogaja neskončna krivica, da on ne podreja medijev, ampak je deležen politične in medijske zarote, da je on dejanska ultimativna žrtev, ne rabelj. V bistvu se propagandistična karta v njegovem ravnanju, kot nenehno ponavljam, v tem mandatu zelo koncentrira na zelo enostavne forme igranja žrtve, victim playing, predvsem v kombinaciji s klasično konspirativno naracijo, v katere temelju je antikomunistični refleks.

Precej obupni in na meje neverjetnega cinizma so tudi vsi dovtipi, ki jih na tviterju ob takih povabilih zmore. Med drugim je pred dnevi namigoval, da za evropske obiske, ki jih sicer sam istočasno predlaga, nima preveč časa, da ga ima ob čisto določenih dnevih in nekaj bi si ga verjetno utrgal med svojim napornim tvitanjem, tam nekje med 18.00 in 22.30. Pogoj je korekten prevajalec, kar verjetno pomeni, da je brez udbaške kartoteke.

24ur.com in RTV Slovenija o vabilu, spodaj pa natančna navodila obiska s časovno opredelitvijo

Pobuda jasno predpostavlja prepričanje, da bo širni svet nasedel propagandnim trikom, s katerimi zlahka obvladuje Slovenijo. Takšno samozaupanje bi nas moralo skrbeti, ker razkriva epistemologijo njegovega dojemanja domačih medijskih matric, njegovo samozavest, da mu gre kot po maslu. Ne vemo še natančno, kateri dan bo Ursula von der Leyen imela čas med 18.00 in 22.30 uro, bomo pa njen odgovor zagotovo dočakali.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**