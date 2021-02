Tonin ima za zgled Poljsko

Minister za obrambo in njegova vizija na področju modernizacije in kadrovske popolnitve vojske

Matej Tonin, minister za obrambo RS

© arhiv Mladine

Minister za obrambo Matej Tonin se je v okviru dvodnevnega obiska na Poljskem včeraj sešel s poljskim kolegom Mariuszom Blaszczakom. "Poljska predstavlja Sloveniji zgled na področju modernizacije in kadrovske popolnitve vojske, ki ga nameravamo uporabiti pri krepitvi in modernizaciji slovenske vojske," je po pogovorih dejal Tonin.

Ministra sta v izjavi po pogovorih poudarila dobre odnose ter sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Kot je dejal Tonin, sta se dogovorila za oblikovanje posebnih ekspertnih skupin, ki si bosta izmenjali in delili izkušnje pri modernizaciji in kadrovskem popolnjevanju vojske in zagotavljanju kibernetske varnosti.

Poljski minister za narodno obrambo je poudaril dobro sodelovanje v okviru Nata in EU ter med drugim spomnil, da pripadniki slovenske in poljske vojske sodelujejo v okviru Natove misije Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, strokovnjaki slovenske vojske so prisotni tudi v okviru Nata na Poljskem. Kot je dejal, sta ministra govorila tudi o sodelovanju na področju kibernetske varnosti.

Kot so po pogovorih sporočili z ministrstva za obrambo, sta ministra pregledala dosedanje obrambno in vojaško sodelovanje med državama, ki sta ga ocenila kot dobro. Redne dejavnosti potekajo na vojaških vajah, izobraževanjih in usposabljanjih ter na področju vojaške medicine in vojaške zgodovine.

Slovenija bo v Natove cilje zmogljivosti vključila patruljno ladjo Triglav, Poljska pa bo namesto Slovenije zgradila zmogljivost mornariškega minopolagalca.