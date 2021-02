Evropa ob prejetju Janševega pisma: »Svoboda medijev je steber naših demokracij«

Evropska komisija opozarja, da je v Sloveniji poleg pravdnih postopkov z zastraševalnim učinkom razlog za zaskrbljenost tudi spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje novinarjem, pri čemer manjka odziv kazenskega pravosodja

V Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli pismo slovenskega predsednika vlade, in sporočili, da bodo nanj odgovorili

© Pixabay

V Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli pismo premierja Janeza Janše z vabilom na obisk v Slovenijo, da se prepričajo o stanju demokracije in položaju medijev. Ob tem so poudarili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava.

Premier Janša je predsednici komisije Ursuli von der Leyen poslal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj čim prej obišče Slovenijo ter se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva ter svobode in pluralnosti medijev.

V komisiji so potrdili, da so pismo prejeli, in sporočili, da bodo nanj odgovorili. Ob tem so zapisali: "Svoboda medijev je steber naših demokracij. Zato to ocenjujemo v našem letnem poročilu o vladavini prava. Priprave naslednjega letnega poročila o vladavini prava so se že začele."

"Svoboda medijev je steber naših demokracij. Zato to ocenjujemo v našem letnem poročilu o vladavini prava. Priprave naslednjega letnega poročila o vladavini prava so se že začele."



Evropska komisija

"To je primeren okvir za ocenjevanje položaja glede svobode medijev," so še izpostavili v komisiji in pojasnili, da so izmenjave z državami članicami vsekakor del tega procesa.

Evropska komisija bo drugo poročilo o vladavini prava v uniji predvidoma objavila v drugi polovici leta med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Sploh prvo poročilo o stanju vladavine prava v vseh članicah unije je objavila septembra lani.

V njem je med drugim izrazila zaskrbljenost zaradi spletnega nadlegovanja novinarjev v Sloveniji. "Poleg pravdnih postopkov z zastraševalnim učinkom je razlog za zaskrbljenost tudi spletno nadlegovanje novinarjev in grožnje novinarjem, pri čemer manjka odziv kazenskega pravosodja," piše v poročilu.

V komisiji so pred dnevi tudi obsodili obtožbe slovenskega premierja na Twitterju, da avtorica kritičnega članka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže. Ob tem so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

"Žaljivih besed v odnosu do novinarjev, vključno s tem konkretnim primerom, ne sprejemamo in jih obsojamo. Naj bo to absolutno jasno," je tedaj dejal glavni govorec komisije Eric Mamer v odgovoru na novinarsko vprašanje, ali obsojajo besede slovenskega premierja.

"Žaljivih besed v odnosu do novinarjev, vključno s tem konkretnim primerom, ne sprejemamo in jih obsojamo. Naj bo to absolutno jasno."



Eric Mamber,

glavni govorec Evropske komisije

V Bruslju so tedaj tudi izpostavili načrt za krepitev demokracije in svobode medijev, ki so ga predstavili decembra lani, ter poudarili, da jemljejo grožnje novinarjem zelo resno in da bodo v tem kontekstu predlagali posebna priporočila za zagotavljanje varnosti novinarjev.

Janša sicer v pismu Ursuli von der Leyen med drugim zapiše, da lahko ad hoc skupina za ugotavljanje dejstev, če se zdi komisiji to primerno, vključuje tudi predstavnike Evropskega sveta in Evropskega parlamenta.

V tiskovni službi predsednika Evropskega sveta Charlesu Michelu so na vprašanje, kakšen je predsednikov odziv na pismo, odgovorili, da je pismo slovenskega premierja naslovljeno na predsednico komisije in da ga ne komentirajo.