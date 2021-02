TV Slovenija bo nocoj premierno predstavila pesem za letošnjo Evrovizijo

Po pravilniku Slovenijo ponovno zastopa lanska predstavnica, vendar z drugo skladbo

TV Slovenija bo nocoj na prvem programu premierno predstavila skladbo, ki bo zastopala državo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Izvedla jo bo Ana Soklič, ki lani s pesmijo Voda na Nizozemsko ni odpotovala, ker je tekmovanje prvič v zgodovini odpadlo zaradi epidemije covida-19. Evrovizija bo maja v Rotterdamu.

Pesem bo predstavljena v oddaji Ema 2021, v kateri običajno izbirajo slovenskega predstavnika za Evrovizijo. Ker lahko po pravilniku Slovenijo ponovno zastopa lanska predstavnica, vendar z drugo skladbo, so člani komisij za Emo tokrat izbirali zgolj pesem.

Na javni razpis je sicer prispelo 191 skladb, med katerimi sta končno skladbo izbrali dve komisiji. V prvem krogu so komisijo sestavljali dvakratna udeleženka Evrovizije, profesorica Darja Švajger, skladatelj in avtor zmagovalke pesmi Evrovizije 2007 Molitva Vladimir Graić ter Ana Soklič, v drugem krogu pa v sestavi Darja Švajger, vodja službe ZKP RTV Slovenija Mojca Menart in glasbenik Matevž Šalehar - Hamo.

Oddajo bosta vodila Lea Sirk in Nejc Šmit. Kot piše v napovedniku, bosta popeljala skozi zgodovino najbolj odmevnih slovenskih in jugoslovanskih nastopov, saj letos mineva 60 let od prvega nastopa nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije. Leta 1961 je Jugoslavijo zastopala Ljiljana Petrović, ki je v srbščini zapela slovensko pesem Neke davne zvezde na glasbo Jožeta Privška.

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja v Rotterdamu potekalo pod strogimi ukrepi zaradi epidemije. Organizatorji so izključili možnost, da bi 65. tekmovanje potekalo v običajnih razmerah ob številni publiki. Zaenkrat imajo v načrtu t.i. scenarij B, ki predvideva občinstvo, a v zmanjšanem obsegu.

Rotterdam bo letošnjo Evrovizijo gostil po zmagi nizozemskega pevca Duncana Laurencea s pesmijo Arcade leta 2019 v Tel Avivu.