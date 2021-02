Umrl dolgoletni župan Zagreba Milan Bandić

1955 - 2021

V 66. letu starosti je davi po srčnem infarktu umrl dolgoletni župan hrvaške prestolnice Zagreb, je sporočila služba za informiranje mesta Zagreb.

"Živel je za svoje mesto, za Zagrebčanke in Zagrebčane, ki so mi bili pri vsem, kar je počel, na prvem mestu, delu, ki ga je opravljal z ljubeznijo in energijo, je bil predan 21 let," so zapisali v izjavi.

Bandiću je postalo slabo pozno v soboto zvečer, prepeljali so ga v zagrebško bolnišnico Sveti duh, kjer je umrl kljub naporom zdravnikov, da ga reanimirajo, poročajo hrvaški mediji. Bandić je imel že dalj časa resne zdravstvene probleme.

Rodil se je 22. novembra 1955 v občini Grude v Bosni in Hercegovini. Leta 2000 je bil na seji skupščine mesta Zagreb prvič izvoljen za zagrebškega župana, to funkcijo je začel opravljati 2. junija 2000. Leta 2017 je bil še šestič izvoljen za župana.

