Orban: »Brez kitajskega in ruskega cepiva bi bili v velikih težavah«

Madžarski premier Viktor Orban je pozval državljane, naj se znebijo pomislekov glede kitajskega cepiva, s katerim se je cepil tudi sam

Madžarski premier Viktor Orban je sporočil, da je prejel prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, ki ga je razvilo kitajsko podjetje Sinopharm.

"Cepljen sem," je zapisal Orban na Facebooku, kjer je objavil tudi fotografije in videoposnetek, s katerih je razvidno, kako mu zdravnica vbrizgava cepivo. Objavil je tudi fotografijo s škatlico, v kateri je steklenička s cepivom.

Madžarska je v sredo postala prva članica EU, ki je začela množično cepljenje s kitajskim cepivom, pred tem pa je v program cepljenja že vključila tudi rusko cepivo Sputnik V. Ti dve cepivi sicer nimata dovoljenja Evropske agencije za zdravila (Ema) za uporabo v EU.

V sosednji državi sicer poteka kampanja cepljenja s cepivi, ki že imajo dovoljenje za izredno uporabo v EU, to so cepiva Pfizer/BioNTech, Moderne in AstraZenece.

Orban, ki je kritičen do EU, ker po njegovem ni dovolj hitro zagotovila dovolj cepiva, je pozval državljane, naj se znebijo pomislekov glede kitajskega cepiva, o njegovih pozitivnih učinkih pa poročajo tudi provladni mediji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Brez kitajskega in ruskega cepiva bi bili v velikih težavah," je dejal Orban.

Napovedal je, da bo 2,6 milijona Madžarov, ki so se doslej prijavili za cepljenje proti covidu-19, do začetka aprila cepljenih z vsaj enim odmerkom cepiva.

Doslej je bilo na Madžarskem z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenih pol milijona ljudi, med njimi največ s cepivom Pfizerja.

LRxqEvhR3fU