SMC bi volilo zgolj 0,8 % vprašanih

Najnovejša javnomnenjska raziskave Mediane kaže, da več kot polovica vprašanih ne podpira dela vlade. Prav tako jih kar 65 % ne podpira dela poslank in poslancev v parlamentu.

Predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša ter podpredsednik vlade, minister za gospodarstvo in predsednik SMC Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

Aktualno vlado Janeza Janše podpira slabih 36 odstotkov vprašanih, kaže anketa Mediane za POP TV. Slabih 56 odstotkov vprašanih dela vlade ne podpira, 7,6 odstotka pa je neopredeljenih. Med strankami na prvem mestu ostaja SDS z 18,2 odstotka podpore vprašanih. V primerjavi z zadnjim merjenjem je tako SDS pridobila 1,3 odstotne točke podpore.

Na drugem mestu ostaja SD, ki ji je podpora z devet narasla na 11 odstotkov. Tretje mesto je z 8,2 odstotka podpore zasedla Levica, ki je tako kot SDS pridobila 1,3 odstotne točke podpre.

Med anketiranimi bi, če bi bile volitve v nedeljo, 7,9 odstotka vprašanih volilo stranko LMŠ, 4,3 odstotka pa stranko NSi. Sledijo SAB (3,9 odstotka), SLS (2,6 odstotka), SNS (2,3 odstotka), Pirati (2 odstotka), Dobra država (1,6 odstotka) in Zeleni Slovenije (1,4 odstotka). Stranko DeSUS bi volilo 1,2, SMC pa 0,8 odstotka vprašanih.

1. SDS - 18,2 %

2. SD - 11 %

3. Levica - 8,2 %

4. LMŠ - 7,9 %

5. NSi - 4,3 %

6. SAB - 3,9 %

7. SLS - 2,6 %

8. SNS - 2,3 %

9. Pirati - 2 %

10. Dobra država - 1,4 %

Neodločenih je bilo 17,8 odstotka vprašanih, medtem ko jih 11,4 odstotka ne bi volilo nobene izmed naštetih strank.

Status najbolj priljubljenega politika ohranja predsednik republike Boprut Pahor, sledita mu evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak in predsednik stranke NSi ter obrambni minister Matej Tonin. Predsednik vlade Janez Janša se je s 15. povzpel na 14. mesto. Na 17. in 19. mesto sta zdrsnila gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek ter notranji minister Aleš Hojs. Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec pa ostaja na 20. mestu lestvice, še kaže anketa.

Stranko DeSUS bi volilo 1,2 %, SMC pa 0,8 % vprašanih.

Delo parlamenta podpira 23,7 odstotka vprašanih, z njegovim delom pa se ne strinja 65,8 odstotka anketirancev. Slabih deset odstotkov je bilo glede dela parlamenta neopredeljenih.

Javnomnenjsko anketo je inštitut Mediana naredil na vzorcu 710 oseb.