Borat prejel zlati globus

Na podelitvi prestižnih nagrad sta slavila tudi film Nomadland in TV serija Krona

Borat 2, kvazidokumentarni trip, se začne v Kazahstanu, kjer Tutar, Boratova 15-letna hči, ki se boji, da ne bo "nikoli živela v zlati kletki kot Melania", gleda "Disneyjevo" risanko, ki jo intonira glas naratorja: "Nekoč je živela mala osamljena kmečka deklica Melania iz usrane luknje Slovenije, ki je sanjala o tem, da bi se poročila z bogatim starcem."

Na 78. podelitvi zlatih globusov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda je nagrado za najboljši film osvojil Nomadland, Chloe Zhao pa je prejela tudi nagrado za režijo. Drugi film o Boratu je dobil zlati globus za glasbeni film ali komedijo, v televizijskih kategorijah pa je kraljevala Krona.

Zgodba o prisilnih nomadih v času velike gospodarske krize v ZDA Nomadland temelji na knjigi Jessice Bruder, je na podelitvi sodelovala s štirimi nominacijami. Za najboljšo žensko glavno vlogo je bila nominirana Frances McDormand, ki pa je nagrado prepustila Andri Day za vlogo slavne temnopolte pevke v filmu The United States vs. Billie Holiday.

6sxCFZ8_d84

Chloe Zhao je šele druga režiserka v zgodovini, ki je dobila zlati globus, letos pa so bile v tej kategoriji prvič doslej nominirane tri ženske. Nominacijo sta dobili tudi Regina King (One Night in Miami) ter Emeral Fennell za Obetavno mladenko.

Sacha Baron Cohen je poleg nagrade za najboljši glasbeni film ali komedijo Borat Subsequent Moviefilm prejel zlati globus še za najboljšo moško vlogo v tej kategoriji, s tem je ponovil uspeh iz leta 2006 za prvi film o komičnem kazahstanskem novinarju Boratu, ki odkriva ZDA.

VZJ1i_R8jSc

Po zmagi se je zahvalil tudi "komičnemu geniju" Rudyju Giulianiju, odvetniku Donalda Trumpa, ki je nehote sodeloval v filmu kot pokvarjeni starec, ki si zapenja zadrgo na hlačah z domnevno mladoletno novinarko, ki jo igra Bolgarka Maria Bakalova.

Cohen se je zahvalil tudi njej, ki pa je kljub položaju favoritke zlati globus za najboljšo žensko glavno vlogo v glasbenem filmu ali komediji prepustila presenečeni Rosamund Pike (I Care A Lot).

JvPTCvUnNQA

Največji poraženec podelitve je bil črno-beli film o Hollywoodu v 30. letih 20. stoletja Mank, ki je po šestih nominacijah ostal brez nagrade.

Posmrtno je zlati globus za vlogo trobentača v filmu Ma Rainey's Black Bottom dobil Chadwick Boseman, ki je umrl pred šestimi meseci za rakom na črevesju. Nagrado je sprejela njegova vdova Taylor Simone Ledward.

Četrta sezona zgodbe o britanski kraljevi družini Krona je bila proglašena za najboljšo dramsko serijo, pri čemer sta zlati globus dobila tudi Josh O'Connor za vlogo princa Charlesa in Emma Corrin za vlogo princese Diane. Med drugim je premagala Olivio Colman, ki se je potegovala za nagrado v vlogi kraljice Elizabete II. Krona je zlati globus kot najboljša dramska serija osvojila tudi leta 2017.

OiXEpminPms

Za najboljšo televizijsko glasbeno ali komično serijo je bila razglašena kanadska Schitt's Creek, zlati globus pa je dobila tudi glavna igralka serije Catherine O'Hara.

1mzdm3gzraI

Seriji The Queen's Gambit o deklici, ki izgubi starše in se v sirotišnici navduši nad šahom ter postane svetovna prvakinja, je dobila zlati globus za najboljšo kratko televizijsko serijo ali film, glavna igralka Anya Taylor-Joy pa je prejela zlati globus za najboljšo žensko glavno vlogo v tej kategoriji.

CDrieqwSdgI

Zlatega globusa se je po dolgih letih razveselila Jodie Foster. Danes 58-letna igralka je nazadnje zlati globus dobila leta 1992 za vlogo agentke FBI v filmu Ko jagenjčki obmolknejo, tokrat pa ga je dobila za najboljšo žensko stransko vlogo v filmu o taborišču za teroristične osumljence The Mauretanian.

7tmxxzZXLEM

Podelitev zlatih globusov je tokrat potekala v živo iz New Yorka in Hollywooda, vodili pa sta jo komičarki Amy Poehler in Tina Fey. Na odrih so bili le podeljevalci nagrad skupaj z voditeljicama, prejemniki pa so se veselili nagrad kar doma.

Tina Fey je podelitev vodila iz Rockefellerjevega centra v New Yorku, Amy Poehler pa iz hotela Beverly Hilton. Na podelitvi je igralka Jane Fonda dobila nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo na področju filmske umetnosti, scenarist in producent Norman Lear pa nagrado Carol Burnett za življenjsko delo na področju televizije.

Tik pred podelitvijo je tudi Združenje tujih dopisnikov Hollywooda začelo glasno opozarjati, da med 87 člani združenja, ki imajo pravico do glasovanja, ni temnopoltega člana.

Podpredsednica združenja Helen Hoehne je zagotovila, da si bodo prizadevali, da dobijo tudi temnopolte člane združenja. Na problematiko je ob prevzemu nagrade opozoril tudi Sacha Baron Cohen, ki se je posebej zahvalil "povsem belemu združenju".

Prva nagrada na slovesni podelitvi je sicer šla temnopoltemu igralci Danielu Kaluuyji za najboljšo moško stransko vlogo v kateremkoli filmu (Judas and the Black Messiah).

sSjtGqRXQ9Y