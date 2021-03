Razkritja spolnega nadlegovanja se vrstijo tudi v politiki

V času, ko je bila Lindsey Boylan posebna svetovalka guvernerja, naj bi jo newyorški demokratski guverner Andrew Cuomo brez dovoljenja poljubil na ustnice in ji predlagal slači poker. Očitno ni bila edina.

Newyorški demokratski guverner Andrew Cuomo si prizadeva za nadzor nad preiskavo obtožb, da je spolno nadlegoval najmanj dve nekdanji uslužbenki svoje vlade. V soboto se je s podobnimi obtožbami na guvernerjev račun kot pred dnevi Lindsey Boylan oglasila tudi 25-letna Charlotte Bennett.

Boylan je pred dnevi ponovila obtožbe, ki jih je izrekla že decembra lani, vendar z malce več podrobnostmi. V času, ko je bila posebna svetovalka guvernerja in namestnica državne ministrice za gospodarski razvoj, naj bi jo Cuomo brez dovoljenja poljubil na ustnice, ji predlagal slači poker, jo primerjal z nekdanjo ljubimko ter ji pošiljal rože.

V soboto je New York Times objavil še izpoved 25-letne nekdanje uslužbenke Cuomove vlade Charlotte Bennett, ki trdi, da jo je 63-letni guverner med drugim spraševal, ali ima spolne odnose s starejšimi moškimi. S svojim obnašanjem naj bi ji jasno sporočal, da bi jo rad spravil v posteljo.

Guverner, ki je v začetku mandata ustanovil komisijo za preiskavo korupcije in jo hitro ukinil, ko je zadela ob njegove zaveznike, želi nadzirati tudi preiskavo svojega ravnanja do žensk. Cuomo zanika obtožbe o nadlegovanju in v soboto je dejal, da je želel biti le mentor Bennett. Predlagal je, naj ga preišče upokojeni newyorški sodnik, kar je naletelo na posmeh tudi med demokrati v državnem kongresu New Yorka.

Nato je predlagal, da ga skupaj preiščeta pravosodna ministrica New Yorka Letitia James in prizivna sodnica Janet DiFiore, ki jo je sam imenoval na položaj. Tudi tega predloga ni vzel nihče resno.

Newyorška država ima sicer svojevrsten zakon glede preiskav guvernerja. Pravosodna ministrica namreč ne sme preiskovati guvernerja, če ji tega sam ne naroči. Brez guvernerjeve "naročilnice", ki jo Jamesova sedaj zahteva, preiskave torej ne bo.

Cuomo trenutno nima zaveznikov, saj so demokrati zelo zavzeti pri poudarjanju boja proti spolnemu nadlegovanju. Podporo preiskavi pravosodne ministrice sta izrazila voditeljica senatne večine v državnem kongresu, demokratka Andrea Stewart-Cousins in predsednik predstavniškega doma Carl Heastie, prav tako demokrat.

Iz urada vodje večine v zveznem senatu, newyorškega senatorja Chucka Schumerja so sporočili, da je spolno nadlegovanje nedopustno, vsako obtožbo pa je treba temeljito neodvisno preiskati. Cuomo, ki je zaslovel z vodenjem novinarskih konferenc na višku pandemije novega koronavirusa, je za zdaj velika tarča ameriških komikov, vse več pa je tudi pozivov, naj odstopi.

