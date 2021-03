VIDEO: Trump republikancem obljubil, da ne bo ustanovil nove stranke

O možnosti vnovične predsedniške kandidature pa se (še) ni jasno opredelil

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je na prvem javnem nastopu, ko je 20. januarja zapustil Belo hišo, obljubil, da ne bo ustanovil nove stranke. V govoru na letnem zasedanju Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC) je pozval k poenotenju republikancev za njim kot prihodnostjo stranke. O možnosti vnovične kandidature se ni jasno opredelil.

Zasedanje Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC) je letos zaradi pandemije novega koronavirusa namesto v predmestju Washingtona potekalo v Orlandu na Floridi, saj na severu velja več omejitev zaradi pandemije kot na jugu.

"Ste me že pogrešali?" je navdušene udeležence konference včeraj vprašal Trump in obljubil, da ne bo ustanovil nove stranke, kar je nekaj časa omenjal, potem ko je nekaj kongresnih republikancev glasovalo za obsodbo v njegovi drugi ustavni obtožbi zaradi napada na kongres 6. januarja.

Obregnil se je ob predsedovanje svojega naslednika in dejal, da je imel Joe Biden najbolj katastrofalen prvi mesec vladanja od vseh predsednikov v sodobni zgodovini.

Biden se na Trumpov govor ni odzval, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je pred govorom dejala, da se s tem, kar bo Trump povedal na zasedanju CPAC, ne bodo ukvarjali. Podobno stališče so zavzele tudi vse velike ameriške televizije razen Fox News, ki je Trumpov govor edina od velikih televizij neposredno prenašala.

Trump sicer razen v redkih anketah v štirih letih skoraj nikoli ni presegel 50-odstotne podpore svojemu delu na položaju, Biden pa jo redno presega tudi v najbolj konservativnih zveznih državah.

Letošnja konferenca CPAC je od petka do nedelje minila v povzdigovanju Trumpa in trumpizma, tako retorično kot simbolično, saj so imeli v dvorani velik pozlačen Trumpov kip v natikačih in kratkih hlačah, ki je bil izdelan v Mehiki. Na konferenci tistih, ki so Trumpa kritizirali, ni bilo, sam pa je obračunal z njimi, ko jih je posebej izpostavil.

Trdil je, da je demokratska stranka vedno trdna in enotna, ker da nima takih članov, kot je senator iz Utaha Mitt Romney, ob tem pa še zatrdil, da so republikanci preveč prijazni za razliko od zlobnih in nasilnih demokratov.

Turmp je uvodoma opisoval velike dosežke svoje vlade in med drugim trdil, da je rešil Ameriko pred novim koronavirusom. Vse naj bi šlo narobe šele sedaj, ko je predsednik Biden, pod katerim da vse propada. Trump je vztrajal, da volitev ni izgubil, Biden pa naj bi prišel v Belo hišo s prevaro.

Te trditve so zavrnila sodišča, republikanski uradniki v zveznih državah, kjer je bil izid tesen, in nenazadnje tudi sama Trumpova vlada.

"Morda jih bom še v tretje premagal," je pri svojem vztrajal Trump in s tem potrdil, da se še ni odločil, ali bo leta 2024 znova kandidiral za predsednika. Trenutno sicer uživa podporo med republikanci za novo kandidaturo, vendar ta ni tako trdna.

Hitra anketa med udeleženci zasedanja CPAC je Trumpovi kandidaturi dala 55 odstotkov podpore, 21 odstotkov pa je dobil guverner Floride Ron DeSantis. Na vprašanje, ali naj kandidira ali ne, pa je bil izid 68 odstotkov za in 32 odstotkov proti.

Trump za zdaj vodi svoj odbor za politično akcijo, ki ima v blagajni več milijonov dolarjev, zbranih od Američanov, ki verjamejo v trditve o Bidnovi zmagi s prevaro in so Trumpu nakazovali denar za tožbe. Zanemarili so droben tisk ob prošnjah za donacije, ki je pojasnjeval, da bo velika večina denarja šla za Trumpov odbor.

Trump bo s tem denarjem podpiral republikanske kandidate za kongresne in druge položaje. V petek je podporo in denar v tekmi za kongresni sedež iz Ohia podal nekdanjemu sodelavcu Maxu Millerju, ki želi spodnesti republikanskega kongresnika Anthonyja Gonzaleza. Ta je glasoval za ustavno obtožbo zaradi napada na kongres.