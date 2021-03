Na Hrvaškem odprli terase gostinskih lokalov

Terase gostinskih lokalov bodo lahko obratovale med 6. in 22. uro, biti pa morajo popolnoma odprte

Na Hrvaškem so danes po treh mesecih ob strogih epidemioloških ukrepih znova lahko odprte terase gostinskih lokalov, mogoči pa bodo tudi treningi v zaprtih športnih objektih. Terase gostinskih lokalov bodo lahko obratovale med 6. in 22. uro. Biti morajo popolnoma odprte, razdalja med mizami mora znašati najmanj tri metre, med stoli pa najmanj meter in pol, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Vstop v zaprti del objekta bo dovoljen samo za uporabo sanitarij, ob čemer bo obvezna maska, je določil nacionalni štab civilne zaščite.

Glede na velikost terase so omejili število gostov, ki so lahko istočasno na njej. Po poročanju hrvaških medijev tako lastniki gostinskih lokalov z manjšimi terasami danes sploh niso odprli svojih teras, ker so ocenili, da se jim ne splača. Hrvaška vlada je napovedala, da bodo gostincem tudi marca izplačali nadomestila v enakem znesku kot v prejšnjih treh mesecih, ko niso smeli obratovati zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.

Številni so si tako danes znova privoščili priljubljeno kavo na terasah gostinskih lokalov. Ker so bile tudi ob obali večinoma temperature okrog 10 stopinj Celzija, so bile po poročanju medijev zasedene pretežno mize na soncu. Gostinci v Šibeniku so napovedali, da bodo med 12. in 13. uro ponudili brezplačno kavo za s seboj, je poročala regionalna televizija N1.

Čeprav je nacionalni štab civilne zaščite v petek napovedal, da na terasah ne bodo dovolili predvajanja glasbe, so minuli konec tedna dosegli dogovor z gostinci, da bo to vendarle mogoče pod pogojem, da glasba ne bo preglasna. Uradne odločitve o možnosti predvajanja glasbe in priporočila o morebitni omejitvi glasnosti sicer niso objavili.

Ukinili so tudi prepoved prihoda potniških križark v hrvaška pristanišča, medtem ko so obstoječe epidemiološke ukrepe glede obratovanja trgovin, javnega prevoza in prehajanja meje podaljšali za 14 dni.

Hrvaški epidemiologi menijo, da glasna glasba povzroča bolj glasno govorjenje ljudi in njihovo medsebojno približevanje med pogovori, kar zvišuje tveganje za širjenje okužb. Možnost za predvajanje glasbe pa naj bi spodbujalo hrvaško ministrstvo za kulturo, ki meni, da brez glasbe v lokalih ne funkcionirajo mehanizmi avtorskih pravic izvajalcev in avtorjev, ki so med ekonomsko najbolj prizadetimi skupinami v času epidemije covida-19.

Z današnjim dnem je športnikom znova dovoljeno treniranje v vseh zaprtih športnih objektih, v katerih je treba zagotoviti 20 kvadratnih metrov na vsakega udeleženca treninga. Pri skupinskih športih, kot so nogomet, košarka ali rokomet ter borilne veščine, ne bo dovoljen stik med športniki.

Kot so pojasnili, bodo dovoljeni zgolj kondicijski treningi, ki ne vključujejo igre, pri kateri obstaja možnost medsebojnega stika. Slačilnic in kopalnic ne bodo mogoče uporabljati, razen v nujnih primerih, ko bosta lahko tovrstne prostore istočasno uporabljali največ dve osebi.

