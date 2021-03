Cepiva proti covidu-19 niso genska terapija

Cepiva proti covidu-19, ki temeljijo na mRNA in vektorski tehnologiji ne spreminjajo človekovega genskega zapisa

Dr. Roman Jerala

© Borut Peterlin

Bioresonančna terapevtka Karin Rižner je v (zdaj že odstranjenem) videoposnetku društva Pest, objavljenem na YouTube kanalu Zelena nit, dejala, da so cepiva proti covidu-19, ki temeljijo na novih tehnologijah, genska terapija in da njihove uporabe ne bi smeli imenovati cepljenje. Po njenem mnenju se ta cepiva ne imenujejo genska terapija zato, ker so registracijski postopki za cepiva »bistveno bolj liberalni kot za katerekoli medicinske postopke«.

Cepiva, ki temeljijo na vektorski in mRNA tehnologiji, namesto virusnih delcev vsebujejo zgolj virusni genski material z informacijami za sestavo virusnih delcev. Na podlagi teh informacij človeške celice proizvedejo delce virusa, kar v telesu spodbudi tvorbo protiteles.

Prav aktivacija imunskega sistema, ki tvori zaščitna protitelesa in celice za obrambo pred virusom, je tisto, kar definira cepivo, je poudaril vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala. »Nova cepiva so po vseh merilih vsekakor cepiva.«

»Za nikogar, ki je okužen z virusom, ne pravimo, da hodi naokrog gensko spremenjen.«



Roman Jerala,

Kemijski inštitut

Po njegovi oceni vektorska in mRNA cepiva niso nič bolj podobna genski terapiji kot okužba z virusom. Virus namreč v primeru okužbe v človeške celice vnese genski zapis za izdelavo virusnih proteinov: »Za nikogar, ki je okužen z virusom, ne pravimo, da hodi naokrog gensko spremenjen.«

Tudi na javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so pojasnili, da cepiva, ki temeljijo na novih tehnologijah, ne ustrezajo definiciji genske terapije v evropski zakonodaji. Ta sicer za cepiva predpisuje enake standarde kakovosti in varnosti kot za vsa ostala zdravila. Poleg tega pa so cepiva deležna še dodatnega nadzora kakovosti.

