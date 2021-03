Janša razmišlja tudi o ponovni zaustaviti javnega življenja

Predsednik vlade je dejal, da se je zaradi novih različic virusa pojavila dilema, ali ukrepati glede na predviden načrt ali za krajši čas zaustaviti javno življenje

Janez Janša danes v Državnem zboru (DZ)

Premier Janez Janša je na seji Državnega zbora (DZ) pojasnil, da se zaradi novih različic koronavirusa, ki so bile odkrite tudi pri nas, postavlja dilema, ali ukrepati glede na predviden načrt ali za krajši čas zaustaviti javno življenje. Obenem pa je dejal tudi, da iščejo možnosti za obiskovanje šole za tiste dijake, ki se še vedno šolajo na daljavo.

Poslanka Anja Bah Žibert (SDS) je v okviru poslanskih vprašanj na današnji seji DZ predsednika vlade vprašala, ali načrtujejo še kakšne ukrepe v povezavi z epidemijo covida-19 v Sloveniji. Ob tem je Janša med drugim odgovoril, da stroka v teh dneh preverja, ali je možno ob določenih ukrepih doseči, da bi lahko že v oranžni fazi vsaj izmenično po dnevih ali tednih omogočili šolanje v šoli tudi za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov. Ti se namreč za razliko od osnovnošolcev in dijakov zaključnih letnikov še vedno šolajo doma in, kot je pojasnil premier, "že mesece niso bili fizično v šoli".

"Poglejte Obalo - koliko ljudi nosi maske tam in koliko jih nosi pri naših sosedih v Italiji. Poglejte gnečo na spodnji postaji žičnice Krvavec v soboto - kot da ne bi bilo epidemije. Spet bodo tisti, ki niso nič krivi in se držijo ukrepov, plačali ceno."



Druga dilema, s katero se ukvarjajo, pa je po besedah predsednika vlade povezana z morebitnim hitrim širjenjem novih različic koronavirusa pri nas v prihodnjih tednih. Po njegovih pojasnilih se tu postavlja dilema, ali tvegane stike zmanjševati glede na predviden semafor ukrepov, ki ga je pripravila vlada, ali ukrepe za krajši čas bolj zaostriti in zaustaviti javno življenje.

Kot je dodal Janša, tu ne gre samo za strokovno, ampak tudi politično odločitev.

"Dilema je, ali postopno zmanjševati rizične stike ali za krajši čas popolnoma zaustaviti javno življenje, kot so to naredili v Veliki Britaniji, kot se to dogaja na Češkem in kot napovedujejo še v treh ali štirih evropskih dražvah v prihodnjih tednih. To je dilema, ni samo strokovna, ampak tudi politična - pomeni bodisi hudo zaostrovanje za krajši čas ali, alternativno, daljše omejevanje, ki vzdržuje zdravstvene kapacitete na robu zmogljivosti."



Pri tem je poudaril, da je cena za ustavljanje virusa premo sorazmerna z angažmajem večine. Po njegovih besedah so tako nekatere stvari lahko sproščene in se opravljajo, "če deležniki to opravljajo resno in se držijo ukrepov".