Uspeh slovenskih kandidatov na volitvah v Avstriji

"Samo pri volitvah lahko nekaj spremeniš, če iz protesta ostaneš doma, to nič ne pomeni, to je na nek način napad na demokracijo," je poudaril predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik

Valentin Inzko

© Wikipedia

Na nedeljske občinske volitve na avstrijskem Koroškem so se za STA odzvali tudi v krovnih organizacijah avtohtone slovenske narodne skupnosti v tej avstrijski zvezni deželi. Tako predsednik SKS Bernard Sadovnik kot predsednik ZSO Manuel Jug sta kot pozitivna med drugim ocenila uspeh slovenskih kandidatov ter volilno udeležbo.

V Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) so v odzivu opozorili, da podrobna analiza volitev sicer še manjka. Ob tem so tudi v NSKS izpostavili, da so v številnih občinah izjemno mladi kandidati iz slovenske narodne skupnosti vstopili v lokalno politiko, kar je po besedah predsednika NSKS Valentina Inzka dobro za volitve leta 2026. NSKS tudi veseli, da so številni kandidati iz drugih strank svoje kampanje izvajali v obeh deželnih jezikih, "kar je tudi znak, da se na Koroškem nekaj premika".

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Sadovnik, ki je bil na volitvah ponovno izvoljen za župana Globasnice kot kandidat Enotne liste, je v odzivu dejal, da je udeležba na volitvah edina pot. Dodal je, da je SKS vedno poudarjala širino in se veseli, da "ob močnem samostojnem političnem gibanju vedno več strank" na avstrijskem Koroškem odkriva pomen slovenskega jezika.

To se je po besedah Sadovnika izkazalo že v letošnjem predvolilnem boju, ko so se prav na dvojezičnem ozemlju tudi druge stranke deloma dosledno dvojezično borile za slovenske glasove, kar je bilo pred desetimi leti še nepredstavljivo. Vse stranke so tako prišle do spoznanja, da dvojezičnost ni samo obogatitev, ampak da z dvojezičnostjo, odprtostjo lahko zmaguješ tudi na volitvah, je še dejal. Dodal je, da je "marsikdo prispeval k takšni spremembi in to je potrebno krepiti še naprej".

Dolgoročna pot je sicer po njegovi oceni široka mobilizacija volivcev. "Samo pri volitvah lahko nekaj spremeniš, če iz protesta ostaneš doma, to nič ne pomeni, to je na nek način napad na demokracijo. Če si želimo ohraniti demokracijo, potem je udeležba na volitvah, tudi že izraziš protest z oddano neveljavno glasovnico, edina pot," je še dejal predsednik SSK.

Visoka udeležba na predčasnih volitvah in volitvah po pošti pa po oceni predsednika Zveze slovenskih organizacij Juga dokazuje, da se želi prebivalstvo dejavno vključevati v vprašanje, kdo naj sooblikuje občinsko politiko.

"Razveseljivo se nam zdi, da so v skoraj vseh občinah na južnem Koroškem bili izvoljeni za občinske svetnike slovenskogovoreči kandidati oz. slovenskogovoreče kandidatke na različnih listah pri socialdemokratih, pri ljudski stranki, pri Enotni listi v različnih povezavah, pri Zelenih ali pri t. i. Team Koroška v Celovcu," je v pisnem odzivu zapisal Jug.

Visoka udeležba na predčasnih volitvah in volitvah po pošti pa po oceni predsednika Zveze slovenskih organizacij Juga dokazuje, da se želi prebivalstvo dejavno vključevati v vprašanje, kdo naj sooblikuje občinsko politiko.

Predsednik ZSO Jug je ob tem čestital vsem novim oziroma ponovno izvoljenim občinskim svetnikom ter županom. Tistim, ki bodo morali v drugi krog 14. marca, pa je v imenu organizacije zaželel "vse najboljše in veliko energije v naslednjih dveh tednih".

ZSO sicer tudi pri letošnjih volitvah ni dala direktnega volilnega priporočila, organizacija pa podpira vse kandidate in liste, ki si prizadevajo za dialog in sožitje v dvojezičnih občinah, je še sporočil predsednik ZSO.

Tudi v NSKS je čestital EL za uspeh na občinskih volitvah in ocenil, da so bile volitve v Globasnici s prepričljivo zmago Sadovnika izredne. Ponovna zmaga nekdanjega predsednika NSKS in sedanjega predsednika SKS na volitvah za župana je po oceni NSKS posledica "neutrudnega osebnega prizadevanje Sadovnika, ki ni le uspel Globasnico razviti v čudovito občino, temveč je tudi kraj napolnil z zanimivo regionalno in mednarodno vsebino, kamor ljudje radi zahajajo".

V številnih drugih občinah so se po navedbah NSKS samostojne liste okrepile - od Straje vasi na Zilji do Pliberka v Podjuni - ali so vsaj obranile rezultat iz leta 2015. V nekaterih občinah, kjer rezultat ni bil tako pozitiven, pa bo po navedbah NSKS treba opraviti temeljito analizo, da bi ugotovili, zakaj in kako je prišlo do tega.

Nedavne mazaške akcije posameznikov v predvolilnem obdobju po oceni NSKS niso vplivale na potek volitev. "Nasprotno, stranke in osebe, zadolžene za celovito dvojezično označevanje vseh krajev v Šentjakobu, so se na srečo znatno okrepile," je še izpostavil Inzko.

Enotna lista, je s skupno 517 kandidati nastopila v 21 občinah na jugu avstrijske Koroške. Doslej si je zagotovila enega župana ter 59 občinskih svetnikov, kar je mandat več kot na volitvah leta 2015. Drugi krog volitev, v katerega se je med drugim uvrstil županski kandidat EL Franc Jožef Smrtnik, bo 14. marca.

Volitve so sicer potekale v skupno 132 občinah na avstrijskem Koroškem. Zmagovalci občinskih volitvah na deželni ravni so avstrijski socialdemokrati, ki so dobili 39,2 odstotka glasov podpore. Ljudska stranka (ÖVP) je prejela 27,5 odstotka glasov, svobodnjaki (FPÖ) 14,2 odstotka, Zeleni 2,1 odstotka in Team Koroška 1,7 odstotka. Ostale stranke so skupno prejele 14,8 odstotka glasov. Volilna udeležba je bila 73,81-odstotna.