Zakaj Slovenija potrebuje tudi varuha otrokovih pravic

Varuh bi se odzival na potrebe otrok in mladostnikov in povezoval vse deležnike, pooblastila pa bi imel ne le v javnem, temveč tudi v zasebnem sektorju

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) meni, da je dozorel čas za vzpostavitev varuha otrokovih pravic. Želijo si, da bi bil samostojna institucija za varstvo in zastopanje, spodbujanje in promoviranje otrokovih pravic, ki bi ga imenoval Državni zbor (DZ), so povedali na spletni novinarski konferenci.

Varuh bi se odzival na potrebe otrok in mladostnikov in povezoval vse deležnike. Pooblastila pa bi imel ne le v javnem, ampak tudi v zasebnem sektorju, je povedala predsednica ZPMS Darja Groznik. Po njenih besedah je varuh, ki bi bil ustanovljen z zakonom, nujen, ker politike zdaj otrok ne postavljajo v ospredje.

To se je po njeni oceni pokazalo tudi v času epidemije covida-19, ko se otrokom in mladostnikom zaradi šolanja na daljavo "dela velika škoda". Med drugim je spomnila na psihične težave, s katerimi se v tem času soočajo otroci in mladostniki. Odločevalce sprašuje, kaj bodo storili za zajezitev te "epidemije psihičnih težav".

"Vzpostavitev varuha otrokovih pravic bi pokazala humano razsežnost v slovenskem okolju."



Albert Mrgole,

predsednik Nacionalne mreže TOM telefon

Vzpostavitev varuha otrokovih pravic bi pokazala humano razsežnost v slovenskem okolju, je prepričan predsednik Nacionalne mreže TOM telefon v okviru ZPMS Albert Mrgole. Podpora otrokom je po njegovem mnenju nujna, kar potrjujejo tudi izkušnje nacionalne mreže.

V času šolanja na daljavo so prejemali denimo klice otrok, ki so se samopoškodovali ali so imeli samomorilne misli. V družinah je namreč prihajalo do zlorab vseh vrst, več pa je bilo tudi nasilja preko spleta, je izpostavil.

Posledice težav, s katerimi so se srečevali, se bodo po njegovih besedah pokazale šele z zamikom. Dvomi pa o tem, da smo v družbi na to pripravljeni.

Med mladostniki vztrajno raste število klicev, ki omenjajo samomor. Takih klicev je bilo lani kar tri četrtine več kot v povprečju v letih od 2015 do 2019.

Po besedah strokovne vodje omenjene nacionalne mreže Tjaše Bertoncelj so v letih od 2015 do 2020 opazili trend povečevanja števila kontaktov, ki so se nanašali na duševno zdravje in odnose v družini. Samo v lanskem letu je bilo največ kontaktov povezanih z družino, in sicer 16,5 odstotka, z vrstniki je bilo povezanih 12,91 odstotka kontaktov, s psihičnimi težavami otrok in mladostnikov pa 12,83 odstotka.

Med mladostniki vztrajno raste število klicev, ki omenjajo samomor. Takih klicev je bilo lani kar tri četrtine več kot v povprečju v letih od 2015 do 2019, izhaja iz statistike, ki so jo pripravili.

Na resne stiske otrok in mladostnikov bi se moral po njeni oceni odzvati tim strokovnjakov s področja socialnega dela, psihologije, pedopsihiatrije in psihoterapije. Tako bi se svetovanje delno profesionaliziralo, prostovoljce pa bi razbremenili, je menila.