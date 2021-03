Ku Klux Klan v obleki s kravato

Republikanci z novo obliko zatiranja volilne udeležbe temnopoltih

© Zoonar / A.Makarov

Republikanska večina v kongresu ameriške zvezni države Georgia je pripravila zakon, za katerega demokrati in drugi kritiki menijo, da bo vplival na manjšo volilno udeležbo temnopoltih volivcev. Ti so lani novembra na predsedniških volitvah in letos januarja v drugem krogu senatnih volitev prispevali ključne glasove za zmago demokratskih kandidatov.

Predstavniški dom Georgie je včeraj z 97 glasovi za in 72 proti potrdil predlog zakona, ki gre sedaj v senat, na koncu pa še k republikanskem guvernerju Brianu Kempu v podpis. "Namen zakona je povrnitev zaupanja volivcev v naš volilni sistem," je zatrdil eden od predlagateljev, republikanec Barry Fleming.

Kritiki trdijo, da so novi zakoni o volitvah brez vsakega sramu prirejeni tako, da zmanjšajo vpliv temnopoltih volivcev in uničijo večletna prizadevanja nekdanje senatne kandidatke Stacey Abrams in drugih za večjo volilno udeležbo manjšin.

"Patetično očitno je, da so republikanci po Trumpovem porazu in porazu na senatnih volitvah ugotovili, da drvijo v prepad in sedaj skušajo storiti vse, kar lahko, da utišajo glasove črnih in rjavih volivcev," je dejala demokratka Renitta Shannon, pri čemer je z rjavimi mislila na Latino-Američane.

Demokratske zmage so pripeljale do javnih prepirov med republikanskimi voditelji Georgie in bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je zahteval, da mu spremenijo izid volitev.

Uradniki Georgie od guvernerja navzdol so se temu uprli, ker niso našli nobenega dokaza o prevarah ali kršitvah zakonov, razen Trumpovega pritiska za spremembo izida. Sedaj želijo poskrbeti, da se kaj podobnega več ne ponovi vsaj še nekaj let.

Predlog zakona med drugim omejuje volitve po pošti in predčasne volitve ob koncu tedna. Slednje je po trditvah kritikov naravnost usmerjeno proti temnopoltim, ki tradicionalno dobivajo vzpodbudo za udeležbo na volitvah na nedeljskih mašah v svojih cerkvah.

"Gre za novo obliko zatiranja volilne udeležbe. To je Ku Klux Klan v obleki s kravato, namesto v rjuhah in belih kapucah," je dejal duhovnik baptistične cerkve v Atlanti Timothy McDonald III.

y9W_182wanI

Belci na ameriškem jugu si sicer vse od konca državljanske vojne v 19. stoletju, ko so v ZDA ukinili suženjstvo in dobili milijone novih volivcev, prizadevajo, da zmanjšajo volilno udeležbo temnopoltih. Razlika je v tem, da so do 60. let prejšnjega stoletja to počeli demokrati, sedaj pa republikanci.

Po državljanski vojni so si državna zakonodajna telesa, ki so pristojna tudi za zvezne volitve, izmišljala razne ovire za temnopolte volivce, kot so dokazi o pismenosti in dokazi o premoženju. Organizacije, kot je Ku Klux Klan, in posamezniki, pa so poskušali temnopolte od udeležbe na volitvah odvrniti tudi z nasiljem.

Organizacija Brennanov center za pravičnost je naštela 165 raznih zakonskih predlogov v 33 zveznih državah, katerih namen je postaviti ovire visoki volilni udeležbi, ki je zadnja desetletja skoraj vedno v korist demokratom. Republikanci zagotavljajo, da jim gre le za zmanjšanje volilnih prevar.

Večinoma gre za zahteve po identifikaciji volivca z osebnim dokumentom, ki ga v ZDA vsi nimajo. Omejujejo tudi možnost predčasnih volitev in vseh drugih načinov, ki olajšajo oddajo glasu razen na dan volitev, ki je v ZDA delovni dan in si je zaradi pomanjkanja volilnih mest potrebno vzeti več ur za čakanje v vrstah.