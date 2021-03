»Polna mera arogance« ministra Tonina

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je na obrambnega ministra Mateja Tonina naslovil protestni poziv, saj se minister po njihovi oceni izogiba uveljavitvi stavkovnih zavez

Matej Tonin

© Slovenska vojska

Predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije so za danes napovedali obisk pri obrambnem ministru Mateju Toninu, ki mu očitajo nespoštovanje stavkovnih zahtev in zavračanje socialnega dialoga. Na ministrstvu očitke v celoti zavračajo in trdijo, da se sindikat ne želi pogovarjati z za to pooblaščenim državnim sekretarjem Damijanom Jaklinom.

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je v ponedeljek na obrambnega ministra Mateja Tonina naslovil protestni poziv, saj se minister po njihovi oceni izogiba uveljavitvi stavkovnih zavez, ob tem pa "s polno mero arogance" ignorira njihove pozive k nadaljevanju pogajalskega procesa.

K temu ga pozivajo zaradi stavkovnih zavez ministrstva za obrambo in vlade za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka v dejavnosti poklicnega gasilstva.

V sindikatu so zato napovedali, da bodo po današnji seji predsedstva sindikata, na kateri bodo obravnavali izključno to tematiko, k ministru odšli njihovi predstavniki, da še v živo predstavijo pričakovanja ter zahteve poklicnih gasilcev.

A kot so za STA v torek pojasnili na ministrstvu, predstavnikov sindikata tudi tokrat ne bo sprejel minister, pač pa državni sekretar Damijan Jaklin, ki ga je Tonin pooblastil za pogovore.

Očitke sindikata so v celoti zavrnili. Kot so spomnili, so se minister in njegovi sodelavci večkrat srečali s predstavniki slovenskih gasilskih organizacij, tako s predstavniki Gasilske zveze Slovenije kot tudi z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, saj cenijo delo in prizadevanja slovenskega gasilstva. Obravnavali so vrsto njihovih predlogov in jih veliko tudi uresničili.