Spremembe volilne zakonodaje

Ameriško vrhovno sodišče je poslušalo argumente obeh strani glede novega volilnega zakona

© pixabay.com

Ameriško vrhovno sodišče je v torek poslušalo argumente obeh strani glede novega volilnega zakona zvezne države Arizone, za katerega podporniki trdijo, da otežuje prevare, nasprotniki pa, da povečuje diskriminacijo v nasprotju z zakonom o volilnih pravicah ZDA iz leta 1965.

Konservativna šesterica vrhovnih sodnikov je s svojimi vprašanji nakazala, da bo podprla zakon Arizone, proti kateremu se je izreklo zvezno sodišče prve stopnje v Arizoni, potem pa še prizivno sodišče v San Franciscu.

Kljub temu je bil zakon, ki koristi republikancem, v veljavi že v času predsedniških volitev novembra lani, ko je v Arizoni demokrat Joe Biden tesno premagal republikanca Donalda Trumpa.

Prizivno sodišče je ugotovilo, da je zakon neustaven, ker je nastal na podlagi lažnih in rasističnih trditev o zbiranju glasovnic, njegov namen pa je diskriminacija manjšin.

Novi zakon Arizone prepoveduje množično zbiranje glasovnic volivcev in dostavo na volišča v času predčasnih volitev ali volitev po pošti, kar je v nekaterih državah že prepovedano. Večini vrhovnega sodišča se takšna prepoved v Arizoni ni zdela sporna, liberalni sodniki pa so opozarjali, da doslej še ni bilo primerov, da takšen način zbiranja vodi do velikih prevar.

Zakon o volilnih pravicah iz leta 1965 prepoveduje sprejemanje zakonov ali pravil glede volitev, ki bi imela za posledico diskriminacijo na osnovi rase.

Zakon tudi diskvalificira glasovnice, oddane osebno na drugem volišču, kot je bilo vnaprej določeno. Ljudje včasih pač volijo bližje domu.

Vrhovno sodišče bo odločitev, ki bo vplivala na številne podobne nove zakone po državah, kjer imajo večino republikanci, sprejelo junija. Sodišče odloča v času, ko bivši predsednik Donald Trump vztraja, da je novembra lani Biden zmagal s pomočjo velike prevare, čeprav mu tega ni uspelo dokazati.

Demokrati v zveznem kongresu medtem pripravljajo reformo volilne zakonodaje, ki bo bolj natančno opredelila zakon iz leta 1965 in odpravila nove ovire za večjo volilno udeležbo, ki koristi demokratom.