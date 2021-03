Skrajno desna stranka pod nadzorom zaradi suma ekstremizma

Nemški urad za zaščito ustavnosti je uvedel "državni nadzor" največje nemške opozicijske stranke, skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD)

Tino Chrupalla

© Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons

Nemški urad za zaščito ustavnosti je uvedel "državni nadzor" največje nemške opozicijske stranke, skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) zaradi suma širjenja skrajno desnih stališč. To pomeni, da bodo delovanje stranke lahko nadzorovale tudi obveščevalne službe z uporabo prikritih metod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot poroča dpa, je predsednik notranje obveščevalne službe Thomas Haldenweg o odločitvi za uvedbo nadzora AfD danes preko videokonference obvestil tudi vse pristojne deželne urade. Več podrobnosti pa nemški organi zaradi interesa preiskave uradno ne razkrivajo.

Na odločitev zveznega urada za zaščito ustavne ureditve so se v AfD odzvali z ogorčenjem, še posebej zato, ker so za to izvedeli tudi mediji, čeprav naj bi bila tovrstna odločitev tajna, je opozoril predsedujoči AfD Tino Chrupalla. Kot je dejal, se želi na ta način vplivati na "demokratično konkurenco med strankami". O tej odločitvi je prvi v Nemčiji poročal tednik Spiegel.

Stranka AfD je nastala leta 2013 kot stranka kritikov evropske politike reševanja finančne krize. Čez čas pa so vse več vzvodov moči prevzeli skrajni desničarji in stranka se je začela obračati močno na desno, zlasti s protimigrantsko retoriko. Številni ustanovni člani so jo zato zapustili, vendar je stranka začela rasti, tudi zaradi migrantske krize, ki je izbruhnila leta 2015.

Stranka je nato zabeležila nekaj pomembnih volilnih uspehov in je zdaj prisotna v vseh deželnih parlamentih, v zveznem bundestagu pa je tretja najmočnejša stranka, za vladnimi krščanskimi demokrati in socialdemokrati. Na volitvah leta 2017 je dobila 12,9 odstotka glasov.

Javnomnenjska podpora ji je zdaj nekoliko upadla, a jo glede na ankete še vedno podpira od devet do 11 odstotkov volivcev. Na vzhodu Nemčije pa ponekod dobiva celo 20 odstotkov podpore, še navaja dpa.