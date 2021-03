Kacin: »Prihodnji teden načrtujemo začetek cepljenja učiteljev«

Po besedah koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 v četrtek pričakujejo več kot 24.000 odmerkov cepiva AstraZenece

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je ob obisku cepilnega mesta v Ljubljani pojasnil, da prihodnji teden načrtujejo začetek cepljenja vzgojiteljev in učiteljev. Kot je dejal, v marcu načrtujejo porabo okoli 240.000 odmerkov cepiva, sicer pa organizacija omogoča med 500.000 in 600.000 cepljenj na mesec.

Po Kacinovih besedah v četrtek pričakujejo več kot 24.000 odmerkov cepiva AstraZenece. Če ti ne bi prišli, pa na zalogi držijo še 15.000 odmerkov, da bi prihodnji teden začeli množično cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, kajti to je v tem trenutku prva prioriteta, je dejal v izjavi za medije.

Če bo šlo vse po načrtih, bomo v marcu v Sloveniji prejeli več kot 100.000 odmerkov cepiva AstraZenece, 30.000 odmerkov cepiva Moderne in nekaj manj kot 100.000 cepiva Pfizerja. To po Kacinovih besedah pomeni, da se bomo v marcu prvič soočili z možnostjo, da porabimo okoli 240.000 odmerkov cepiva, kar je polovična kapaciteta od siceršnjih zmogljivosti. Organizirali so se namreč na način, da lahko na mesec cepijo med 500.000 in 600.000 ljudi, kar pomeni okoli 30.000 na delovni dan, je pojasnil nacionalni koordinator za cepljenje.

Prepričan je, da je dosegljiv cilj, da do konca junija precepimo vsaj 50 odstotkov prebivalstva. "Naše ambicije so večje," je dodal. Pri tem je spomnil na cepivo Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson), o katerem bo Evropska agencija za zdravila (Ema) predvidoma odločala prihodnji teden. Po Kacinovih besedah se še ne ve, ali bo to cepivo na voljo že v aprilu ali potem v maju. Ker to cepivo predvideva samo en odmerek, pa se bo lahko delež zaščitenih hitro povečeval, je dodal.

Spomnil je tudi na pogodbo za dodatne odmerke Pfizerjevega cepiva v drugem četrtletju, v mesecih april, maj, junij naj bi tako prejeli po dodatnih okoli 100.000 odmerkov na mesec.

Za prevzem cepiv, njihovo prepakiranje, dostavo in pobiranje ostankov bo po njegovih besedah poskrbela koncesionarska družba Salus, ki zagotavlja tudi ustrezne skladiščne prostore. Skladiščili bi lahko tudi že vnaprej prispela cepiva, ki še čakajo na soglasje Eme, je napovedal Kacin. Pogodba do konca letošnjega leta po njegovih navedbah znaša manj kot milijon evrov. Ponudnika so izbrali na podlagi poziva Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in sicer je bila to edina družba, ki je imela vsa soglasja, je pojasnil.

Cepiva bodo kot doslej na cepilna mesta razdeljevali glede na povpraševanje, saj ne želijo, da neporabljeno cepivo stoji na cepilnih mestih. "Kjer so dobro organizirani, bodo dobili cepiva, kolikor je le mogoče. Če pa bomo ugotovili, da v kaki statistični regiji ali na cepilnem mestu pri kategorijah časovno zaostajajo, bomo pač morali ukrepati," je dejal Kacin in pojasnil, da so cepilna mesta v pristojnosti ministrstva za zdravje.

Po posodobljeni strategiji cepljenja, ki jo je vlada sprejela v torek, so še pred šolniki na vrsti tudi diplomati in uslužbenci ministrstev, ki potujejo v tujino zaradi predsedovanja svetu EU. Ti bodo po Kacinovih napovedih zdaj prav tako prišli na vrsto, ampak ti ne bodo obremenjevali osnovnega zdravstva, saj se bodo dogovorili za njihovo cepljenje na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ali na NIJZ.

Kacin je zadovoljen s tem, kako so na cepilnih mestih organizirani. Danes se je odpravil na obisk nekaterih mest, poleg Ljubljane še Žalca in Celja. Minister za zdravje Janez Poklukar pa po Kacinovih navedbah danes pripravlja nagovor vseh direktorjev zdravstvenih domov pred množično akcijo, ki bo sledila v prihodnjem tednu.

Cepivo AstraZenece je Kacin označil kot najpomembnejše cepivo v tem trenutku, saj prvi odmerek cepljeno osebo zaščiti po treh tednih, drugi odmerek pa sledi najkasneje v 12 tednih. Če temu prištejemo še predvideno šestmesečno obdobje zaščite, bodo tisti, ki se bodo cepili prihodnji teden, zaščiteni do božiča, je navedel Kacin.

Na vprašanje, ali ima informacije o tem, da ponekod ljudje odklanjajo cepljenje s cepivom AstraZenece, je odgovoril, da je cepljenje prostovoljno in da pričakuje, da bodo pozneje tudi tisti, ki zdaj ne želijo, pristopili k cepljenju. "V tem trenutku pa se - iskreno povem - ne vznemirjamo zaradi teh, ki niso prišli, kajti drugih, ki čakajo in si to želijo, je več kot dovolj," je dejal.

Strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič je pojasnila, da beležijo dober interes za cepljenje z vsemi tremi cepivi, da pa so nekateri posamezniki, ki želijo počakati in izbirati cepivo. Pri njih so doslej opravili več kot 21.000 cepljenj, od tega 12.800 pri starejših od 75 let. V prihodnjih treh tednih pričakujejo, da bodo na področju Ljubljane starejši od 80 let, ki to želijo, cepljeni z obema odmerkoma m-RNA cepiva. Ob tem se že izvaja cepljenje na domu za nepokretne s cepivom AstraZenece, tak interes je na področju Ljubljane izrazilo okoli 500 oseb, je pojasnila strokovna direktorica.

Cepljenje je označila za velik logistični zalogaj. Na cepilnem mestu po njenih navedbah cepijo tudi okoli 1500 ljudi na dan, za kar pa skrbi ekipa 50 oseb. Kadrovsko si pri tem pomagajo tudi s študenti in zaposlenimi.