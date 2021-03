Rusija opozorila ZDA: »Ne igrajte se z ognjem!«

Nove sankcije, ki so jih proti Rusiji uvedle tako ZDA kot EU, so popolnoma nesprejemljive, so sporočili v Kremlju

Rusija je po sankcijah, ki so jih ZDA v torek uvedle proti visokim ruskim predstavnikom zaradi zastrupitve in zaprtja opozicijskega politika Alekseja Navalnega, Washington pozvala, naj se ne igra z ognjem. Nove sankcije, ki so jih proti Rusiji uvedle tako ZDA kot EU, so popolnoma nesprejemljive, so danes sporočili v Kremlju.

"Še naprej bomo sistematično in odločno branili svoje nacionalne interese in zavračali agresijo," je v torek v sporočilu zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. "Odzvali se bomo na podlagi načela recipročnosti in ne nujno simetrično," je dodala.

ZDA je obtožila, da "poskušajo gojiti podobo zunanjega sovražnika", da bi odvrnili pozornost od domačih problemov. "Pozivamo svoje kolege, naj se ne igrajo z ognjem," je zapisala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nove sankcije Zahoda proti Rusiji so nesprejemljive, pa je danes poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in zavrnil trditve, da za zastrupitvijo Navalnega stoji Moskva. "Menimo, da so takšni ukrepi popolnoma nesprejemljivi, ker znatno škodujejo že tako slabim odnosom z Washingtonom in Brusljem," je dejal.

Sankcije je označil kot "vmešavanje v notranje zadeve" Rusije ter napovedal, da jih bo v odgovor uvedla tudi Moskva, a podrobnosti ni navedel.

"Naši ameriški kolegi z veliko mero gotovosti trdijo, da naj bi prišlo do zastrupitve in da je za zastrupitvijo stala ruska obveščevalna služba FSB. To je nezaslišano," je dejal Peskov. "Lahko le izrazimo obžalovanje, da se v tem primeru naši nasprotniki poslužujejo metod, ki uničujoče vplivajo na dvostranske vezi," je dodal.

Washington je v torek v usklajeni akciji z Evropsko unijo uvedel sankcije v obliki zamrznitve premoženja in prepovedi sodelovanja proti sedmim visokim ruskim predstavnikom zaradi zastrupitve in zaprtja Navalnega.

ZDA so na podlagi ocen svojih obveščevalnih služb prepričane, da za lansko zastrupitvijo Navalnega z živčnim strupom novičok stoji Moskva.

To so prve sankcije proti Rusiji administracije novega predsednika ZDA Joeja Bidna, ki je po nastopu položaja 20. januarja zavzel veliko strožje stališče do Moskve kot njegov predhodnik Donald Trump.

Z objavo v uradnem listu EU v torek obenem začele veljati sankcije proti štirim visokim ruskim predstavnikom, med drugim zaradi hudih kršitev človekovih pravic. Proti več ruskim predstavnikom je EU zaradi zastrupitve Navalnega sankcije uvedla že oktobra lani.

Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v torek še pred napovedjo ameriških sankcij zagotovil, da bo Moskva odgovorila na zahodne sankcije. "Še vedno obstaja eno od pravil v diplomaciji - vzajemnost," je dejal.

Kritik ruskega predsednika Navalni se je po zastrupitvi z novičokom 20. avgusta lani v Rusiji in po večmesečnem zdravljenju v Nemčiji sredi januarja vrnil v Moskvo. Takoj po prihodu so ga aretirali in mu februarja izrekli kazen dveh let in pol zapora zaradi kršenja pogojne kazni, medtem ko je bil v Nemčiji. Kazen sedaj prestaja v kazenski koloniji.