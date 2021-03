»Otroci niso bioteroristi«

"Pred letom dni smo mislili, da se bo veliko otrok okužilo z novim koronavirusom, da bodo zelo dovzetni za to in da bodo tudi širili naprej okužbo. A strahovi se niso uresničili," je ob obletnici odkritja prve okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji pojasnil infektolog Janez Tomažič

Zdravstvena stroka je pred letom dni menila, da bodo otroci pomembni prenašalci novega koronavirusa, tako kot so zelo pomembni pri drugih respiratornih okužbah. A se je izkazalo, da ni tako, saj so otroci manj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom, je za STA pojasnil infektolog Janez Tomažič. Hkrati drugače kaže pri novih različicah virusa.

"Pred letom dni smo mislili, da se bo veliko otrok okužilo z novim koronavirusom, da bodo zelo dovzetni za to in da bodo tudi širili naprej okužbo. A strahovi se niso uresničili. Pri covidu-19 tega ni, otroci niso 'bioteroristi', kar je presenečenje, če to primerjamo z drugim respiratornimi virusi," je v pogovoru za STA ob prvi obletnici odkritja prve okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji pojasnil infektolog z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana in predavatelj na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Tomažič.

Opozoril je, da je vsako leto umrlo kar nekaj starejših, ki so se od svojih vnukov okužili z virusom, ki povzroča gripo. "Ko starši bolnega otroka pripeljejo starim staršem, otrok pa se vrže dedku ali babici v objem, temu pravimo 'poljub smrti'," pravi Tomažič. Letos sicer v Sloveniji še ni bilo potrjenega primera gripe, tudi drugod po Evropi spremljajo zelo skromno sezono gripe.

Otroci oz. mlajši od 18 let glede na zbrane podatke iz različnih držav predstavljajo do 13 odstotkov vseh diagnosticiranih primerov covida-19 na svetu, pojasnjuje.

Pri otrocih in mladostnikih je manjša pojavnost covida-19, poleg tega pa je tudi manj hudih primerov bolezni. A tudi pri otrocih velja, da se s starostjo povečuje tako dovzetnost za okužbo kot tudi za težji potek bolezni. "Res je tudi, da je pri otrocih pojavnost covida-19 oziroma okužb z novim koronavirusom podcenjena, ker se manj testirajo, še posebno v starostni skupini 11 do 17 let. Na splošno se v družbi prednostno testirajo osebe s simptomi, otroci pa bolj pogosto 'prebolevajo' okužbo brez simptomov," pojasnjuje.

Glede na rezultate velike raziskave v jugozahodni Nemčiji, otroci stari od enega do 10 let niso bili pomembna gonilna sila pandemije. Za nove različice virusa, ki se hitreje širijo, pa se zdi, da so otroci pomembni prenašalci, kot so objavili v Angliji, dodaja.

Ob tem opozarja, da se pri otrocih lahko pojavi t. i. večorganski vnetni sindrom v povezavi s covidom-19. Gre za bolezen, ki se pojavi dva do šest tednov po okužbi z novim koronavirusom, in se kaže z vztrajajočo vročino, prebavnimi težavami, pojavom izpuščaja, vnetjem očesne veznice in pogosto z zgodnjo prizadetostjo srčne mišice. Lahko pride do šoka, nenadnega popuščanja srca, včasih, sicer redko pa tudi do smrti.

Tudi za otroke je zato bolje, da ne zbolijo za covidom-19, pravi. Doslej sicer v Sloveniji ni zbolelo veliko otrok za tem sindromom - na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so jih zdravili 27, "ampak nikoli ne veš, ali se bo ravno tvojemu otroku to zgodilo", opozarja infektolog.

V Sloveniji so prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili točno pred letom dni, 12. marca je bila prvič razglašena epidemija.