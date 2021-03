»Zaupanja ne moremo obnoviti, če policisti ne nosijo odgovornosti za zlorabo pooblastil«

Ameriški kongres potrdil zakon o celoviti policijski reformi, ki naj bi obnovila zaupanje med organi pregona in ljudmi

Ameriški kongres je, več kot devet mesecev po smrti temnopoltega Georgea Floyda zaradi policijskega nasilja, podprl celovit zakon o policijski reformi. Ta naj bi med drugim policistom prepovedal uporabo prijemov, ki lahko zadušijo osumljenca, ter je usmerjen proti rasni segregaciji v policijskih postopkih.

Kongresni demokrati so zakon v postopek vložili potem, ko so ZDA in svet zajeli protesti po smrti temnopoltega Floyda v Minneapolisu, ki ga je 25. maja lani zadušil policist, ko ga je skoraj devet minut s kolenom tiščal ob tla. Potem ko je zakon lani kongres potrdil, pa je bilo njegovo sprejetje blokirano v senatu.

Zakon so ponovno vložili prejšnji teden, zanj pa je v sredo glasovalo 220 članov kongresa, proti jih je bilo 212. Za je bil samo en republikanec, sta bila pa dva demokrata proti. Zakon, ki ga podpira ameriški predsednik Joe Biden, mora potrditi še senat, vendar pa za zdaj pa še ni jasno, ali bo dobil potrebno podporo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Da bi bile naše skupnosti varnejše, moramo začeti z obnovo zaupanja med organi pregona in ljudmi, ki jim je zaupano, da jim služijo in jih varujejo. Tega zaupanja ne moremo obnoviti, če policisti ne nosijo odgovornosti za zlorabo pooblastil in se ne spopademo s sistemskimi kršitvami in sistemskim rasizmom v policiji."



Bela hiša

Osnutek zakona, poimenovan po Floydu, med drugim določa, da bi morala zvezna vlada med policijskimi postopki prepovedati uporabo prijemov, ki lahko zadušijo osumljenca, ter je usmerjen proti rasni diskriminaciji. Predlagani zakon tudi vzpostavlja bazo podatkov za sledenje kršitvam policistov. Najbolj sporna določba pa je omejevanje imunitete policistov.

"Da bi bile naše skupnosti varnejše, moramo začeti z obnovo zaupanja med organi pregona in ljudmi, ki jim je zaupano, da jim služijo in jih varujejo," je sporočila Bela hiša. "Tega zaupanja ne moremo obnoviti, če policisti ne nosijo odgovornosti za zlorabo pooblastil in se ne spopademo s sistemskimi kršitvami in sistemskim rasizmom v policiji," so sporočili.