Kongresnik slovenskega rodu na konferenci belih supremacistov

Republikanski kongresnik iz Arizone slovenskega rodu Paul Gosar je ponovno v težavah zaradi udeležbe na konferenci belih nacionalistov oziroma supremacistov, njegovi bratje in sestra pa so sprožili pobudo za odpoklic s položaja, na katerega je bil nazadnje izvoljen lani novembra.

"Paul nima nobenega karakterja, nobene integritete, nobene časti. Je nekaj, kar je najbližje patološkemu lažnivcu," je za Los Angeles Times povedal njegov brat Tim Gosar. "Mislimo, da je to naša moralna dolžnost, da zahtevamo njegov odpoklic. Moj brat je eden najbolj zaničevanja vrednih politikov, kar sem jih kdaj videl," je dejal njegov drugi brat Dave Gosar.

Razburilo jih je že to, da je bil Paul Gosar eden od organizatorjev zborovanja Trumpovih privržencev tik pred napadom na kongres 6. januarja. V petek se je opravičil, da ne more v službo, ko je predstavniški dom glasoval o predlogu zakona za boj proti pandemiji koronavirusa in pomoč gospodarstvu, ker da ni varno zaradi pandemije, čeprav na primer v kongresu ne nosi maske.

Udeležil pa se je dogodka Konference za politično akcijo najprej Amerika (AFPAC), ki jo je organiziral 22-letni beli nacionalist (supremacist) in skrajni desničar Nick Fuentes, znan po svojih rasističnih in antisemitskih izjavah. Znan je tudi po pohvalah na račun napadalcev na kongres in glasnem razmišljanju o ubijanju kongresnikov.

Gosarja so na dogodku AFPAC predstavili kot ključnega zaveznika pri organizaciji zborovanja pred napadom na kongres. Že naslednji dan se je potem odpravil na letno konferenco Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), kjer pa je nenadoma prekinil panelno razpravo in iz vedrega neba razglasil, da obsoja beli rasizem.

Gosarjevo udeležbo na AFPAC je za Salon kritiziral nekdanji republikanski kongresnik iz Illinoisa Joe Walsh, ki je bil prvič izvoljen leta 2010 s tako imenovanim valom gibanja čajanke. Walsh je kasneje ob pojavu Trumpa zavrnil desničarski ekstremizem. Izrazil je razočaranje, ker Gosar zaradi udeležbe na dogodku AFPAC ne bo doživel nobenih posledic.

Walsh je prepričan, da bi ga vodstvo republikanske stranke leta 2010 zaradi tega ostro obsodilo, stranka pa je danes drugačna. "Ne morem verjeti, da se je leta 2021 kongresnik udeležil AFPAC in da stranka tega ni obsodila," je dejal Walsh.

Globoko presunjenost nad Gosarjevo udeležbo na AFPAC je izrazilo tudi arizonsko poglavje organizacije Antidefamacijska liga, ki v ZDA bdi nad pojavi antisemitizma. "Vpleten je v protimuslimanske skupine sovraštva. Imel je antisemitske izpade," je o bratu dejal Dave Gosar.

Gosar je v kongresu na dan napada ugovarjal izidu volitev v Arizoni, vendar le izidu predsedniških volitev, saj je bil sam na istih volitvah izvoljen v kongres. Povezan je z desničarsko milico Varuhi prisege, katerih vodja v Arizoni Jim Arroyo je dejal, da jim je kongresnik že pred leti povedal, da je Amerika že sredi državljanske vojne, le streljati še niso začeli.

V času napada na kongres je na Twitterju objavil fotografijo nasilja in pripisal poziv napadalcem, naj jih preveč ne zanese. Isto fotografijo je objavil tudi na desničarskem družabnem mediju Parler, kjer pa je pripisal, da so Američani razburjeni. Zaradi tega in drugih postopkov demokrati v Arizoni zahtevajo, naj FBI sproži preiskavo Gosarja in drugih, ki so "z besedami in dejanji pomagali uporu, izdaji in drugim zveznim zločinom."

