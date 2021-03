Zoper Janševo prilaščanje Nove revije

Janez Janša nima nobene pravice, da si prilašča Novo revijo, ki je veliko naredila ne samo za osamosvojitev Slovenije, temveč tudi za njegovo osvoboditev iz vojaškega zapora

Fotografija Janševe aretacije leta 1988. Tone Stojko jo je posnel na skrivaj skozi okno sosednje hiše.

© Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije s prezirom zavračamo lažnivo in manipulantsko primerjavo Nove revije z Novo24TV, kakršno si je dovolil Janez Janša v čivku z dne 3. marca 2021.

Nova revija je bila disidentsko dejanje državljanskega, intelektualnega in umetniškega odpora zoper razpadajoči totalitarni družbeni sistem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, Nova24TV je pa pompozno, neumno in nevarno trobilo porajajoče se diktature. Bolj bi bila na mestu primerjava Nove 24TV s "Komunistom", glasilom Zveze komunistov v času najgloblje represije. V skladu s stalinističnimi rituali Janša in njegovi opričniki zdaj proslavljajo uspešno opravljeno prvo udarniško "petletko".

Janez Janša nima nobene pravice, da si prilašča Novo revijo, ki je veliko naredila ne samo za osamosvojitev Slovenije, temveč tudi za njegovo osvoboditev iz vojaškega zapora.

Tine Hribar, Boris A. Novak, Spomenka Hribar