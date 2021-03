Ministrstvo za zavlačevanje

Ministrstvo za kulturo ne upošteva načela dobrega upravljanja

Peter Svetina

Na urad varuha za človekove pravice so se poleti obrnili člani Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov s področja kulture. Opozorili so, da že od aprila čakajo na odločbe ministrstva na podlagi vlog za pridobitev statusa in za pridobitev pravice do plačila prispevkov. Zato so se odločili, da za mnenje povprašajo varuha Petra Svetino, saj se jim je zdelo, da se dogaja »kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje«.