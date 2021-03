Vlada podaljšala mandat Damjanu Damjanoviču

Nekdanji direktor Nova24TV bo še vsaj pol leta direktor direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo

Damjan Damjanovič

Vlada je na seji znova imenovala Damjana Damjanoviča za v. d. generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo, in sicer od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Imenovani so bili tudi člani sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor.

Vlada je Damjanoviča za v. d. generalnega direktorja imenovala največ za šest mesecev, to je najdlje do 22. septembra, piše v sporočilu za javnost po seji vlade.

Damjanoviča je vlada na omenjeni položaj prvič imenovala marca lani, ko je z njega razrešila v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost Marjeto Pečarič. Ponovno ga je nato imenovala s 23. septembrom lani.

Damjanovič je bil direktor Slovenske filharmonije (SF) od leta 2003 do leta 2017, ko ga je razrešilo ministrstvo za kulturo oziroma tedanji minister Tone Peršak. Damjanovič je bil kasneje tudi direktor strankarske Nova24TV.

Ker sedanjim članom sveta SNG Maribor poteče mandat 7. marca, je ministrstvo za kulturo decembra objavilo javni poziv za podajo kandidatur za predstavnika RS v svetu javnega zavoda SNG Maribor.

V svet zavoda se za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda na predlog ministra za kulturo imenujejo Suzana Žilič Fišer, Vesna Jurca Tadel, Ksenija Vaš in Zdravko Luketič kot predstavniki ustanovitelja ter na predlog Mestne občine Maribor Zdenka Križanič kot predstavnica mariborske občine, še piše v sporočilu za javnost.