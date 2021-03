Za koliko se je povečal odstotek slovenskih mladostnikov z duševnimi stiskami?

Predstojnica službe za otroško psihiatrijo Marija Anderluh opozarja, da povečanja števila hospitaliziranih mladostnikov zaradi poskusa samomora ni mogoče z gotovostjo povezati zgolj z zaprtjem šol

Vzrokov za povečanje še ni mogoče z gotovostjo opredeliti. "Med srednješolci je število hospitaliziranih pri poskusu samomora naraslo za kar 30 odstotkov," je 25. januarja na redni seji državnega zbora dejala poslanka SAB Maša Kociper.

Predstojnica službe za otroško psihiatrijo, Marija Anderluh, je za Razkrinkavanje.si pojasnila, da podatek o 30 odstotkih več hospitaliziranih mladostnikov, velja le za pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Do 10. decembra 2020 so tam zaradi telesne ogroženosti po poskusu samomora hospitalizirali 24 mladostnikov, starih med 15 in 19 let, leta 2019 pa so hospitalizirali 16 mladostnikov, kar je 33 odstotkov manj kot lani.

Povečanja števila hospitaliziranih mladostnikov zaradi poskusa samomora ni mogoče z gotovostjo povezati zgolj z zaprtjem šol, je opozorila Anderluh, saj so trenutno na voljo le klinične ocene in raziskava, ki bi opredelila vzroke ne obstaja.

Sicer pa se je lani število takih mladostnikov poleg v UKC Ljubljana povečalo še v treh od desetih splošnih bolnišnic s pediatričnimi oddelki, v preostalih in v mariborskem kliničnem centru pa se je znižalo. V vseh bolnišnicah in obeh kliničnih centrih je bilo sicer lani zaradi poskusa samomora hospitaliziranih 14 odstotkov manj mladostnikov kot leta 2019.

V obdobju lanske spomladanske ustavitve javnega življenja pa se je povečalo število na novo zbolelih za anoreksijo nervozo. Lani so glede na leto prej, na ljubljanski psihiatrični kliniki obravnavali 49 odstotkov več takšnih primerov.

