»Samo družba, ki spoštuje enakost spolov, lahko zmanjša nasilje nad ženskami«

Za zmanjševanje neenakosti so potrebni številni sistemski ukrepi, eden izmed pomembnih pa je preprečevanje poseganja v spolno avtonomijo žensk

© Tumisu / Pixabay

Čas epidemije covida-19 je težišče bremena premaknil na ženske. Če želimo uspešno okrevanje družbe po epidemiji, moramo poskrbeti, da so pravice žensk vedno spoštovane, je ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Zavzel se je tudi za manj nasilja nad ženskami.

Zaradi skrbstvenih poklicev se je povečala ogroženost žensk in njihovih družin za okužbo z novim koronavirusom, razmahnila pa se je tudi epidemija nasilja nad njimi, ugotavlja varuh.

"Enkrat za vselej je treba opraviti z zgodovinsko ukoreninjenimi idejami o tem, da je v pravice žensk dopustno posegati" je pozval. "Za zmanjševanje neenakosti na podlagi spola so seveda potrebni številni sistemski ukrepi, eden izmed pomembnih pa je preprečevanje poseganja v spolno avtonomijo žensk," je dodal.

Spomnil je, da sta spolno nadlegovanje in nasilje še vedno navzoča v našem vsakdanu. V zadnjih letih smo po njegovih besedah priča številnim zgodbam, ki to potrjujejo. Še več nasilja pa ostaja skritega pred očmi javnosti, je poudaril.

Peter Svetina,

varuh človekovih pravic

Ob mednarodnem dnevu žensk zato znova poziva odločevalce, da zaščitijo integriteto žensk in kaznivo dejanje posilstva opredelijo skladno z mednarodnimi standardi, vključno s konvencijo za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, t. i. istanbulsko konvencijo. K temu je vrsto držav, tudi Slovenijo, pozval odbor Združenih narodov, ki nadzira izvajanje konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, je spomnil.

Uveljavitev modela afirmativnega soglasja bi po njegovi oceni omogočil odmik od ideje, da je sočlovek vedno in vsakomur na voljo za spolne aktivnosti, razen če temu izrecno nasprotuje. Uveljavitev omenjenega modela pa bi sporočila, da v Sloveniji spoštujemo človeka in nedotakljivost telesa ter da ga varujemo pred vsemi zlorabami. Družbi bi to dalo jasen signal, da poseganje v integriteto osebe ni dopustno v nobenem primeru, je poudaril.

Spremenjena definicija kaznivega dejanja posilstva mora po njegovem prepričanju jasno sporočati, da so spolna dejanja dovoljena le, če vanje privolijo vsi vpleteni. Tako bi kot družba naredili prve korake za manj nasilja nad ženskami. Da bi ga zajezili, pa je nujno naslavljanje neenakosti, opolnomočenje žensk in deklet, pa tudi izobraževanje moških in fantov o nedopustnosti spolnega ali drugačnega nasilja, je navedel varuh.

Po njegovem mnenju so za preprečevanje in naslavljanje nasilja ključni tudi podpora žrtvam v postopkih, nenehno usposabljanje zaposlenih v pristojnih organih, ki se srečujejo z nasiljem, in jasno sporočilo vsem, da je nasilje nesprejemljivo.

"Samo družba, v kateri je zavedanje o enakosti spolov na visoki ravni, lahko zmanjša nasilje nad ženskami, ki je ena najbolj pogostih kršitev pravic," je odločen.