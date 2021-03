Jože P. Damijan: »Strategija antijanše ni več dovolj«

Ekonomist Jože P. Damija je prepričan, da ljudje ne bodo šli na volišče oddati svoj glas zgolj zato, ker so proti Janši ali ker jim gre njegova politika na živce

Jože P. Damijan

© Uroš Abram

Pobudnik Koalicije ustavnega loka (KUL) Jože P. Damijan je za Dnevnikov Objektiv poudaril, da je treba politično sredino okrepiti z jasno vsebino, ki je zdaj ni. Levi spekter političnega prostora bo tako po njegovem mnenju lahko prosperiral, ker ne bo šlo za tekmovanje za iste volivce. Ob tem zanika, da ustanavlja novo stranko, ampak pripravlja le platformo zanjo.

Kot meni Damijan, so po razvodenitvi LDS po letu 2004 v nastali politični vakuum poskušali vstopiti novi projekti, za katere pa je bilo značilno, da gre za stranke okrog enega človeka. "Imeli smo inflacijo novih strank in novih imen, njihov osrednji problem pa je bil, da niso prinesli vsebine," je ocenil.

Zato imamo po njegovih besedah na volitvah tako razpršene glasove, pri čemer je omenil šest strank leve sredine in opozoril tudi na z vsakimi volitvami nižjo volilno udeležbo. "Ko bodo ljudje pred volitvami spoznali, da na drugi strani ni prepričljive alternative in vsebinske vizije, bodo ostali doma," meni. Ob nižji volilni udeležbi pa bi lahko po njegovem mnenju aktualni predsednik vlade in SDS Janez Janša še izboljšal rezultat na volitvah.

"Strategija antijanše ni več dovolj, to sem skušal dopovedati tudi članom KUL. Ljudje ne bodo šli na volišče oddat svoj glas zgolj zato, ker so proti Janši ali ker jim gre njegova politika na živce, ponuditi jim je treba več, vizijo, vsebino in kompetentna imena v novi stranki," je dejal. Prepričan je, da bi nova vsebinsko močna stranka prispevala k znižanju volilne abstinence, kar bi bila podlaga za zmago na volitvah.

"Sredina je prazna. Nekdo pač mora povedati, da je cesar nag. Sredina takšna, kot je, ne more pritegniti dovolj volilcev," je prepričan Damijan.

Na vprašanje, ali torej ustanavlja novo stranko, pa je odgovoril, da je daleč od tega, ampak da dela platformo, znotraj katere lahko pride do integracije novih družbenih premislekov glede razvoja. "Morda se bo znotraj tega kasneje razvila nova stranka, morda tudi ne," je dejal.

"Morda bo kakšna nova stranka nastala okrog imen, kot so Aleksander Čeferin, Ana Roš, Ljudmila Novak, Tomaž Vesel. Danes ne vem, katera imena se bodo pojavila, vem pa, da nekdo bo."



Jože P. Damijan

"Morda bo kakšna nova stranka nastala okrog imen, kot so Aleksander Čeferin, Ana Roš, Ljudmila Novak, Tomaž Vesel. Danes ne vem, katera imena se bodo pojavila, vem pa, da nekdo bo," je pojasnil. Ob tem pa je poudaril, da želijo s svojo pobudo preprečiti, da bi se na volitve podala "enoimenska stranka s programčkom, ki ga lahko povzamemo na zaslonu pametnega telefona". Pojasnil je, da sodeluje s skupino intelektualcev, ki pa jih ni želel razkriti.

Glede LMŠ in SAB je dejal, da sta "srečni znotraj svojega mehurčka", a da je njun domet po njegovi oceni okoli 12 odstotkov volilnega telesa. SD in Levico pa je označil za vsebinsko močni, vendar pa imata po njegovih besedah zaradi drugih okoliščin omejen domet, in sicer skupaj okoli 25 odstotkov. To po njegovi oceni pomeni, da stranke leve sredine "v tem trenutku ne bi mogle oblikovati vlade in bi se znašli v položaju, v kakršnem smo danes".